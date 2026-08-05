Чубрицата е най-масово използваната подправка в традиционната българска кухня. Към каквото и ястие да я добавите, все ще го направи вкусно - в гювеч, зрял боб, супа топчета, капама, мусака, кавърма и т.н.

Чубрицата (Saturea hortensis) присъства в почти всяка българска градина и трапеза. Родовото име на чубрицата, Saturea, идва от името на латинския бог на земеделието Сатурн. Още щом се покажат малките лилави цветчета, стръковете се орязват и на китки се закачат, за да се сушат на сухо и проветриво място. Готова е, когато при прегъване стръкчето лесно се чупи. Претрива се и се съхранява в плътно затворен съд, за да се запази ароматът й.

Древните римляни и гърци я използвали и отглеждали още преди 2000 години. Наричали я „билка на любовта“. Била използвана за приготвяне на любовни отвари и като афродизиак. Днес съществуват около 30 вида чубрица.

Лечебната сила на дъхавата чубрица

Чубрицата улеснява храносмилателния процес и намалява подуването на корема от газове. Причината - съдържа веществата тимол и карватрол. Тимолът в чубрицата е едно от важните есенциални масла с подчертани противогъбични свойства, а карвакролът потиска размножаването на патогенните бактерии в чревата.

Българската народна медицина препоръчва чубрицата при главоболие, виене на свят, сърцебиене, при жажда от диабет, повръщане, нервни припадъци и др. За целта 2 супени лъжици от билката се заливат с 400 мл вряла вода и киснат 1 час. Пие се по една винена чаша преди ядене 3 пъти дневно.

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Пази от комари

Засадена в саксии на перваза, чубрицата отблъсква насекомите, защото карватролът е мощен репелент.

Богатото съдържание на натрий, магнезий, желязо, калций, цинк и витамините: В1, В3, В6, А и С в листенцата и пресните й стръкове я прави сигурно средство в борбата с процесите на стареене.

Регулира кръвното

Натрият в нея пък спомага за нормализиране на кръвното налягане и сърдечния ритъм. Наричат сместа от мед с чубрица и мащерка истински убиец на високото кръвно. В книгата си "Лекуване без лекарства" Поля Димитрова споделя рецепта от 100 г мед и по 1 с. л от двете подправки. Сместа се консумира по 3 пъти дневно, по 1 ч. л.

Чубрицата се използва при болки в гърлото и отдавна е призната като природен афродизиак.

Има ли чубрица по света?

Билката бързо е възприета из цяла Европа. В миналото често е използвана вместо черен пипер, защото той бил по-скъп. По същия начин я използвали и германците през Втората световна война, когато черният пипер бил дефицит.

В Азербайджан се използва за ароматизиране на чай.

се използва за ароматизиране на чай. В Грузия се отглежда вида Satureja spicigera ( на латински: spicigera – пикантна), а подправката се нарича „Кондари“. Използва се самостоятелно или в смеси, например в „Хмели-сунели“.

се отглежда вида Satureja spicigera ( латински: – пикантна), а подправката се нарича „Кондари“. Използва се самостоятелно или в смеси, например в „Хмели-сунели“. Отглежда се и се използва като подправка и в Турция и Иран.

Чубрицата в важна съставка от шарената сол. Повече вижте във видеото.