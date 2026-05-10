Случвало ли ви се е да се приберете от супермаркета и да се запитате кои продукти могат да останат на кухненския плот и кои задължително трябва да приберете в хладилника? Яйца, плодове, млечни продукти – много от тях често стоят навън по щандовете, което лесно може да ни обърка как всъщност трябва да ги съхраняваме у дома.

Пресните фермерски продукти преминават през различен процес на обработка в сравнение с храните в супермаркета, затова и правилата за съхранение невинаги са еднакви. Преди да оставите всичко на кухненския плот, вижте кои храни е по-добре да държите в хладилник и кои могат да останат в шкафа или купата за плодове.

6 храни, които никога не бива да съхранявате извън хладилник:

Яйца

Ако купувате яйца от фермерския пазар, е безопасно да ги държите извън хладилник, защото имат защитен слой от процеса на снасяне. Типичните яйца от магазина за хранителни стоки обаче никога не трябва да се оставят навън за повече от два часа, защото черупката може да развие бактерии, които засягат самото яйце.

Охлаждането на яйцата също ще удължи срока им на годност, което ще доведе до по-малко разхищение.

Картофи

Съществува погрешно схващане, че картофите могат да издържат повече от седмица, когато се съхраняват на плота, но слънчевата светлина и топлината бързо ще ги развалят и ще доведат до покълване.

Най-добре е да съхранявате картофите на тъмно и хладно място, като например шкаф или килер, до две седмици. Можете също да ги съхранявате в кафява хартиена торбичка – само се уверете, че не ги поставяте в нищо херметически затворено, което би задържало влагата.

Лук

Точно както картофите, лукът също трябва да се съхранява на тъмно и хладно място, за да се запази свежестта му, но никога не ги съхранявайте заедно, защото картофите ще отделят етиленов газ, който ще доведе до покълване на лука.

Килерът е чудесно място за съхранение на лук, но можете да го съхранявате и в избата, гаража или мазето си. Ако се съхранява правилно, лукът може да издържи до цял месец, което е изключително удобно, тъй като той подобрява вкуса на почти всяко ястие.

Краставици

Нещо, което трябва да знаете за краставиците, е, че те не се справят добре във влажност или с излишък от влага, което означава, че няма да издържат на плота ви повече от час-два.

Съхранението на краставиците в хладилник им позволява да останат хрупкави, докато не сте готови да ги използвате в рамките на няколко дни.

Узрели продукти

Може би вече знаете, че съхранението на плодове и зеленчуци на плота ще им помогне да узреят по-бързо, но има много малък период, докато презреят. Продукти като праскови, банани и авокадо ще започнат да привличат плодови мушици, след като узреят на плота няколко дни. За да предотвратите това да се случи, сложете узрелите плодове и зеленчуци в хладилника, за да удължите срока им на годност с още няколко дни.

Нарязани продукти

Независимо дали купувате предварително нарязани продукти или ги приготвяте у дома, важно е да ги съхранявате веднага в хладилника, за да ги запазите студени и свежи. След като плодовете и зеленчуците бъдат нарязани, те са податливи на бактерии и разваляне, което може да доведе до рискове за здравето.