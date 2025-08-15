Всички знаем колко бързо една свежа краставица може да се превърне в мек и не толкова вкусен зеленчук. За 1-2 дни тя може да стане прекалено мека и дори да изсъхне, правейки невъзможно беленето й, както и консумацията. Какво правят ресторантите, когато им останат много краставици, които трябва да запазят хрупкави и вкусни за по-дълго? Ето го отговорът:

Измийте и обелете краставицата, като задължително не отрязвате двата й края. Увийте я в кухненска хартия, след което намокрете хартията и завийте в стреч фолио. Така опаковани краставиците се поставят в хладилника. След изваждането и разопаковането, ще имате свежи и сочни зеленчуци за консумация – за салати, таратори и всичко, което обичате да приготвяте с краставици.

Още съвети как да запазите краставиците свежи за по-дълго

Не ги мийте предварително – влагата ускорява развалянето.

– влагата ускорява развалянето. Съхранявайте ги в отделението за зеленчуци в хладилника - най-добре се запазват при температура 7–10°C.

- най-добре се запазват при температура 7–10°C. Дръжте ги далеч от домати и банани – те отделят етилен, който ускорява зреенето и развалянето на зеленчуците.

– те отделят етилен, който ускорява зреенето и развалянето на зеленчуците. Ако са домашни, оставете по-дълга дръжка при брането – дръжката забавя загубата на влага и удължава свежестта им.

Вижте във видеото как да си направите салата с дресинг от краставици:

