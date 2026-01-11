Дните на тънките, прецизно изскубани вежди отдавна отминаха. Сега е ред на плътните форми, които убедено „властват“ в последните няколко години.

Но мнозина от нас не са надарени по природа с изобилие от косъмчета. Това не означава обаче, че сме „обречени“ завинаги. Ето няколко експертни съвета как да отгледаме по-гъсти вежди — или поне да ги оформяме правилно, до момента, в който достигнем желаната гъстота.

Продукт за локално приложение

За активен подход към растежа на косъмчетата козметолозите препоръчват да добавим към вечерната си грижа серум за вежди. Този тип продукти увеличават видимо обема на веждите само за няколко седмици - благодарение на съставки като провитамини, биотин и растителни екстракти.

Ефективен масаж

Ако търсим по-естествен и напълно безплатен вариант, препоръчителен е вечерен микро-масаж на костта под веждите, стимулиращ кръвообращението. Той се извършва чрез нежни потупвания с върховете на пръстите – по всяка вежда за около 30 секунди.

Снимка: iStock

Силата на алое вера

Естествените витамини, минерали и аминокиселини в него са полезни за косъма и стимулират растежа му. Освен това ябълчената киселина - алфа-хидрокси киселина (AHA), подпомага клетъчния растеж в космените фоликули, което води до растеж на космите.

Без продукти на алкохолна основа

Ако наистина искаме да „отгледаме“ веждите си, добре е да проверяваме съставките на специализираните продуктите за тях - като геловете. Много от тях съдържат алкохол като основна съставка. И макар че той може временно да придаде по-дръзка визия, изсушава фините косъмчета, а когато загубят влагата си, те по-лесно се чупят или опадат.

И без кремове

Когато нанасяте крем за лице, е лесно част от него да попадне и върху веждите. Но според експертите това може да запуши космения фоликул, да забави растежа или дори да доведе също до опадане.

Снимка: iStock

Търпение

Подобно на косата на главата ви, растежът на веждите изисква време. Може да отнеме между три и шест месеца, докато косъмчетата завършат цикъла си и започнат нов. Така че, ако сме прекалили с кола маската или скубането, просто трябва да бъдем търпеливи и да изчакаме, съветват от Real Simple.

Помощ от дерматолог

За допълнителна помощ при постигане на по-гъсти вежди, може да се консултираме с медицински специалист. Те могат да дадат съвети, съобразени с нашия конкретен случай и да препоръчат продукти и съставки, които са най-подходящи за кожата ни.

