Красивата водеща и синоптичка на bTV Натали Трифонова все по-често споделя моменти от своето ежедневие, в което централна част, разбира се, заема малкият Арън.

Майка и син са заедно навсякъде – не само вкъщи и на разходка в парка, но дори и на шопинг в мола. Защото Арън вече е достатъчно голям и спокойно може да придружава мама навсякъде.

Все по-смело Натали представя пред своите последователи и лицето на малкия си наследник. А феновете се сякаш се надпреварват - не само да отправят мили думи и пожелания, но и да „гадаят“ на кого повече прилича Арън. „Красив като майка си“, категорични са повечето от тях.

Снимка: instagram/natalitrifonova

Без значение на кого точно прилича Арън, факт е, че той вече е един чаровен малък мъж – който почти на шест месеца вече умее да позира пред камерата, усмихвайки се и гледайки уверено към нея. И винаги е елегантен и „в крак“ с модата – нещо, което безспорно дължи на своята майка, известна с безупречния си стил.

Снимка: instagram/natalitrifonova

Дори по време на бременноста си, а и непосредствено след това, станахме свидетели на множество стилни визии от страна на Натали - от незабравими плажни кадри с наедряло коремче до разходките с бебешката количка навън.

Но въпреки че Натали е отдадена преди всичко на майчинството, тя все пак намира време и за професионалните си ангажименти. Неотдавна тя обяви, че е готова да се завърне на сцената – като част от мюзикъла "Продуцентите". Тя е известна не само като успешен водещ, но и като артист, уверено стъпил на сцената. Именно ролята ѝ в постановката на Държавна опера Пловдив по известната комедия на Мел Брукс, доказва това - Натали не само танцува, но и пее на сцената.

Представлението ще е съвсем скоро – на 20 март, а Натали е изключително развълнувана. Защото този път ще я гледа и един малък мъж, както самата тя нарича Арън.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER