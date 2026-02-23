Харизматичната водеща по bTV, Натали Трифонова, изненада последователите си, като публикува снимка със своя син, на която за първи път се вижда неговото лице. На кадъра, заснет пред огледало в асансьор, малкият Арън е облечен с кафяво яке, шапка с мечешки ушички и ботушки.

Още от първите месеци след раждането Натали започна да споделя кадри със своя син, но винаги подхождаше с голяма доза дискретност. В профила си в Instagram тя показваше определени кадри – малките му краченца, главичка или бебето в профил, но без да разкрива напълно лицето му.

Новата снимка обаче предлага първия по-детайлен поглед към вече порасналото момченце.

Избраникът Арън

Малкият Арън е роден на 24 септември 2025 г. Името му е с древноеврейски произход и носи мощните значения на „високопочитан“ и „избраник“. Още в дните след раждането Натали започна да споделя кадри как прекарва времето си с него и се радва на моментите с бебе вкъщи. Част от кадрите на Натали в публичното пространство включват снимки от изписването му и кадри от неговата погача. А този традиционен ритуал, по орисването бе организиран малко след като Арън навърши 2 месец. Мястото - луксозен столичен хотел. Декорацията на партито бе с мечета и шампанско, а младата майка блесна в елегантен бял тоалет.

Дните на една щастлива майка

Макар Натали Трифонова често да споделя моменти от ежедневието си, тя внимателно подбира какво да покаже от личния си свят с Арън. Публикациите ѝ разкриват как тя се наслаждава на всеки миг с него, радва се на спокойните разходки и опознава новата си роля на майка.

Натали Трифонова е една от водещите в bTV, които временно слязоха от екран, за да се отдадат на децата си.

Петя Дикова

Историята на COOLt помни и един от най-емоционалните моменти в ефира – на 28 февруари 2019 г., когато Петя Дикова се сбогува временно с аудиторията. След последния си ефир преди майчинството, тя се отдаде на подготовката за раждането и на семейния уют. Точно на 9 март същата година тя официално предаде щафетата на Поли Мечкуева. Тази промяна бе отразена публично като естествен и вълнуващ етап от кариерата на Петя, която по-късно се завърна към своята голяма страст – интервютата със световни звезди.

Полина Гергушева-Мечкуева

Полина Гергушева-Мечкуева бе лицето, което внесе различен чар в лайфстайл формата COOLt, водейки го до раждането на своя син Борис. Полина, която вече носи фамилията на съпруга си – Симеон Мечкуев, успешно съчетава ролята на майка с отговорната работа на водеща на новините в ефира на bTV. В социалните си мрежи тя често загатва за този баланс, показвайки, че журналистиката и грижата за малко момче са две призвания, които се допълват взаимно.

