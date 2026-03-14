Хайлайтърът отдавна не е просто финален щрих в грима – той може да преобрази лицето, да придаде свеж блясък и дори да прикрие следите от умора. Ако се използва правилно, този малък козметичен трик може да озари кожата и да направи тъмните кръгове под очите незабележими.

Хайлайтърът е козметичен продукт, който стана много популярен през последните години и се използва за осветяване и подчертаване на контурите на лицето.

Грим продуктът се предлага в течна, кремообразна или прахообразна форма и може да бъде с фин блясък или металик. Независимо от формата, целта му е една и съща, а именно да придаде на кожата ярък и сияен вид. Важно е обаче да знаете къде и как да го нанесете правилно, за да получите перфектен ефект.

Хайлайтърът е особено полезен в зоната под очите, където може да се използва за прикриване на тъмни кръгове. Блясъкът му отразява светлината, правейки тъмните участъци от кожата да изглеждат по-ярки и гладки. Лек и ефирен е, което позволява лесно нанасяне без риск гримът ви да изглежда тежък или като маска.

Когато се използва за тъмни кръгове, най-добре е да го нанесете с малка четка само върху тъмните зони, след което отгоре нанесете тънък слой коректор и внимателно разнесете всичко, така че да прелеете естествено.

Ако имате мазна кожа, най-накрая можете лесно да фиксирате грима си с пудра на прах или пресована пудра, за да удължите ефекта и да избегнете прекомерния блясък.

