В света на грима ружът и хайлайтърът често вървят ръка за ръка, но въпреки че и двата продукта придават блясък на лицето, те имат напълно различни функции и ефекти. Разбирането на разликата между тях е ключът към балансиран, хармоничен и професионално изглеждащ грим.

Какво представлява ружът

Ружът е продукт, чиято основна цел е да имитира естествения румен оттенък на кожата. Той се нанася най-често върху ябълките на бузите и придава свежест, жизненост и младежки вид. Предлага се в различни текстури – пудра, крем, течен или гел, което позволява той да се адаптира към всеки тип кожа и предпочитания. Цветовата гама варира от меки розови и прасковени тонове до по-дълбоки теракотени и винени нюанси. Изборът зависи от тена на кожата и желания ефект – нежен дневен грим или по-интензивна вечерна визия.

Основна функция: Добавя цвят и свежест на лицето.

Зона на нанасяне: Бузите – обикновено върху или леко над ябълките.

Ефект: Топъл, естествен, здравословен вид.

Какво представлява хайлайтърът

Хайлайтърът е продукт, който има за цел да улови и отрази светлината, създавайки ефект на сияйна и озарена кожа. Той не добавя цвят, а по-скоро подчертава определени зони на лицето, като им придава блясък и триизмерност. Най-често се нанася върху високите точки на лицето – върховете на скулите, носа, под веждите, върху горната устна (т.нар. „лук на Купидон“) и понякога в центъра на челото. Формулите могат да бъдат пудрени, течни или кремообразни, като изборът зависи от желания ефект – фин сатенен блясък или интензивно сияние.

Основна функция: Отразява светлината и подчертава релефа на лицето.

Зона на нанасяне: Високи точки на лицето.

Ефект: Сияен, триизмерен, „глоу" финиш.

Как да ги комбинираме

Перфектният баланс между руж и хайлайтър се постига чрез правилно разпределение и умереност. Най-добре е първо да нанесете ружа, за да оформите и освежите лицето, а след това да добавите хайлайтъра върху най-високите точки, които искате да подчертаете. Така ще получите естествено сияние без прекомерен блясък.

