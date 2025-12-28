Годината беше истинска феерия от оригинални идеи, цветове и текстури в света на маникюра. От пролетта до зимата тенденциите се развиха и промениха - от свежи пастелни визии до артистични и драматични комбинации.

Ето най‑интересното, което си заслужава да си припомните (или да пробвате):

Най-интересните тенденции в маникюрите за 2025 г.

Пролет - свежи цветове и класическа елегантност

С началото на пролетта маникюрите се завъртяха около палитра, която провокира удоволствие и стил. Тенденциите в маникюра са всичко друго, но не и предсказуеми. През пролетта на 2025 година основните цветове бяха металическо розово, слънчево оранжево, бордо и тюркоаз.

Особено внимание привличат и класическите тонове, разбира се:

Млечно бяло - дали като акцент, или основен, бялото е цвят, който си остава класика.

Пролетта беше време да изпробваме разнообразие - от ярки до меки нюанси, които зададоха тон за цялата година.

Лято - минимализъм срещу експерименти

Лятото на 2025 г. беше изпълнено както с изчистени, така и с игриви визии:

Сапунени нокти - те имитират ефекта на мокра, измита повърхност - светли, млечни полупрозрачни нюанси с огледален гланц. Това се превърна в един от най‑популярните летни трендове - минималистичен, но впечатляващ.

Стъклени нокти - лятото обърна внимание и на по‑ефектни визии, които станаха едни от основните тенденции.

Индиго маникюр - едновременно дързък и свеж, индиго маникюрът беше един от най‑актуалните това лято. Той съчетава красота, дързост и силен индивидуален почерк.

Индиго маникюр - едновременно дързък и свеж, индиго маникюрът беше един от най‑актуалните това лято. Той съчетава красота, дързост и силен индивидуален почерк. Дълбок френски маникюр - любимият маникюр от 90‑те се завърна на мода. Много известни личности заложиха точно него през лятото... дори целогодишно. Този ретро стил се завърна с пълна сила през лятото, вдъхновен от иконични визии.

Есен - богати тонове и текстури

Есента донесе по‑топли и наситени цветове, а дизайните определено станаха по‑изразителни. Цветовата палитра тази есен бе вдъхновена от природата - бордо, тъмно зелено, шоколадово кафяво и др.

Текстурите се превърнаха в ключов елемент - кадифен ефект, "захарен" пясък, сатен и още толкова много креативни идеи.

А освен цветовете, есента подчерта визуалното измерение на маникюра с 3D елементи - обеми, абстрактни форми и артистични детайли като есенни мотиви и др.

Зима - минимализъм, блясък и драматични контрасти

С настъпването на студеното време, трендовете акцентираха върху палитра, комбинираща дълбочина и артистичност:

Jelly Plaid - комбинацията от полупрозрачна "желирана" основа и фин каре‑дизайн създават усещането за модерен минимализъм.

Jelly Plaid - комбинацията от полупрозрачна "желирана" основа и фин каре‑дизайн създават усещането за модерен минимализъм. Onyx Sparkle - дълбоките черни тонове с полирани отблясъци придават драматичност и елегантност.

Smokey Ombré - преход между тъмни и по‑светли нюанси, които създават мистериозен и артистичен ефект.

Smokey Ombré - преход между тъмни и по‑светли нюанси, които създават мистериозен и артистичен ефект. Метални минималистични акценти - тънки линии и фини детайли в студени метални нюанси добавиха стилен завършек на зимните визии.

Освен това в края на годината се появи и ново зимно усещане - мразовитият маникюр! Повече за него, прочетете тук:

