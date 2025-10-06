Наситени цветовете и уютни, земни тонове властват през студените месеци – и цветът тип слива умело съчетава и двете. Този сезон изисканият, дълбок виолетово-син цвят на плода е основен източник на есенно вдъхновение - от плетени пуловери и чанти дори в маникюра.

Ето няколко примера за сливови дизайни, които отдават почит на този вкусен плод, съчетаващ толкова оттенъци и красиви нюанси.

Изчистено сливово

Макар да е еднотонен, маникюрът е абсолютно хипнотизиращ и моментално улавящ вниманието. Сливовият цвят говори сам за себе си - и е достатъчно да нанесем два или три плътни слоя и да завършим с ултра гланцов топ лак.

Снимка: instagram/nailsbyalsn

Виолетов "котешки поглед"

Един изключително впечатляващ и ефектен маникюр е този с модерния ефект „котешки поглед". Той ще подчертае още повече сливовия цвят чрез металическите, студени отблясъци.

Снимка: instagram/selfnails

Акценти с цвят слива

За повече контраст и екстравагантност, може да оцветим всеки нокът в сливово, с изключение на средния и безименния пръст – на които ще добавим по-светъл, допълващ нюанс. Например бледо розово, върху което ще създадем различни ивици в сливов цвят. Блясъкът е по желание, но той придава красива дълбочина.

Снимка: instagram/monika__nails

На точки

Точките са сред тенденции в есенния маникюр, а тази версия е особено ефектна. За още повече закачливост и настроение, може да комбинираме два допълващи се, но контрастни цвята и да лакираме всяка ръка в различен нюанс. След това с противоположния цвят да нарисуваме точки върху всеки нокът.

Снимка: instagram/beautybykellyx

Френски маникюр

Ако желаем само лек намек за цвят тип слива, може да заложим на френския маникюр, при който цветът се използва само на върховете на ноктите. Неангажиращ е и лесен за носене, като същевременно улавя богатството на есенния нюанс.

Снимка: instagram/kataneglur

Приказен маникюр в цвят слива

Един красив дизайн, вдъхновен директно от приказките. Някои от ноктите са с ефект „аура“, комбиниран със златисти детайли. Останалите са във френски стил, което създава елегантен контраст.

Снимка: instagram/viansnail

Още за модните тенденции, вдъхновени от есента, гледайте видеото:



