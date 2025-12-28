Денят на шоколадовите бонбони ни предлага възможност да довършим последните специални сладки, които получихме като подаръци по време на коледните празници. Проверете кутиите с бонбони, които прибрахте в шкафовете, за да се насладите на деня максимално!

Историята на шоколада

Думата „шоколад“ произлиза от думата „xocoatl“ или „chocolatl“. На маите „school“ означава горещ или горчив, а на ацтеките „atl“ означава вода. Шоколадът се добива от семената на тропическото какаово дърво Theobroma. Какаото се култивира от поне три хилядолетия и расте в Мексико, Централна Америка и Северна Южна Америка. Най-ранните известни документи за използването на какаови семена датират от около 1100 г. пр.н.е.

Преди да бъде превърнато в сладки бонбони обаче, то е било смляно в напитка. В обществото на управляващата класа напитката е била използвана за медицински цели.

През 1828 г. холандският изобретател и химик Коенрад ван Хутен разработва начин за производство на шоколад в твърда форма. Неговата хидравлична преса прави възможно отделянето на какаовото масло от какаото. Неговото изобретение води до производството на прах, откривайки пътя за първите шоколадови сладкиши. Благодарение на ван Хутен можем да се наслаждаваме на разнообразието от шоколади, които правим днес.

Снимка: facebook.com/PlanetCakes

Люботни факти за шоколада, които не знаете

Whitman's произвеждат първата си кутия шоколад през 1842 г.

През 1847 г. британската компания за шоколад JS Fry & Sons комбинира какаово масло, какао на прах и захар, произвеждайки първия ядлив шоколадов блок.

Снимка: iStock

Изобретението на машината за конширане от Родолф Линдт през 1879 г. дава началото на масовото производство на кремообразното лакомство.

Първото шоколадово великденско яйце е направено някъде в началото на 19 век. През 1875 г. Джон Кадбъри представя първото си шоколадово яйце.

Когато съюзническите войски щурмували плажовете на Нормандия в Деня на избухването в Нормандия, част от спешните дажби и в раниците на войниците включвали барчето с дажба D, проектирано от компанията Hershey Chocolate за американската армия.

Американците консумират 12 килограма шоколад всяка година.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK