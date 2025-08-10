Шоколадът е един от най-популярните сладкиши и вкусове. Знаехте ли, че човек консумира средно 5,5 килограма шоколад годишно? Въпреки че това количество е значително много, то предлага и няколко интересни позитиви за здравето.

Вярно е, че шоколадовите продукти обикновено не са най-здравословните , тъй като съдържат захар и други съставки, чиито високи дози диетолозите не препоръчват. Вярно е обаче и че все повече хора избират по-здравословни варианти и малко по малко увеличават процента на какаото. Това са тези, които предлагат най-много ползи.

Ежедневната им консумация може да бъде много полезна за нас, стига да ядем тъмен шоколад, поне 70 процента , въпреки че най-добрият е 100%.

Ползите от шоколада

Преди да обсъдим ползите, е важно да прегледаме хранителните вещества и свойствата на тъмния шоколад. Той съдържа антиоксиданти, като полифеноли, флавоноиди (особено проантоцианидини) и катехини, наред с други. Съдържа и приблизително 25–35 мг кофеин.

Снимка: iStock

Съставът му включва:

Мазнини (30%)

Протеини (6%)

Въглехидрати (61%)

Минерали като фосфор, магнезий, калий, мед, калций и желязо (3%)

Витамини A, B1, B2, B3, C, E, пантотенова киселина, тиамин и рибофлавин

Предимствата на шоколада

Намалява апетита

Увеличава чувството за ситост

Понижава кръвната захар

Помага за намаляване на възпалението

Намалява стреса

Помага за намаляване на кръвното налягане

Намалява LDL холестерола, считан за „лош“

Увеличава кръвния поток в артериите

Помага при предменструален синдром

Подобрява паметта

Осигурява допълнителна енергия

Увеличава състоянието на щастие

Подобрява микробиотата

Помага за намаляване на индекса на телесна маса

Заслугите за всички тези ползи има 100% чистия шоколад, въпреки че могат да се получат и с други видове тъмен шоколад, стига да е над 70 процента. Млечният или белият шоколад обаче, не се считат за особено здравословни, нито пък предлагат тези свойства.

Що се отнася до количеството тъмен шоколад, което можете да ядете дневно, е добре да не се превишава 15 грама дневно.

Снимка: iStock

Трикът е да ядете само чист шоколад

Колкото по-висок процент какао се съдържа в един шоколад, толкова по-добър е той, именно поради което 100% шоколад има най-много ползи за здравето.

Много експерти съветват да се увеличи съдържанието на какао в шоколада чрез постепенно привикване на небцето, тоест, като се започне с 60% и постепенно се увеличава съдържанието на какао. Този трик работи за тези, които искат да свикнат с 80% какао, но не и за тези, които искат да достигнат 100%.

За да се усети вкусът на това чисто какао, идеалният вариант е да се смесят 30 грама 100% шоколад с 30 грама 50% или 60% какао. Така небцето ще привикне към горчивината на чистото какао, но без да го отхвърля. След известно време можете да смесите 100% с 30 грама 70% и така нататък, докато достигнете 100% какао.

