През зимните месеци много хора забелязват, че косата им става по-суха, чуплива и без блясък. Това не е случайно – студеният сезон създава комбинация от фактори, които нарушават естествения баланс на косата и скалпа. Добрата новина е, че с правилна грижа тези проблеми могат да бъдат избегнати.
Причини за сухата коса през зимата
Студен въздух и ниска влажност
Зимният въздух съдържа по-малко влага, което води до дехидратация на косъма. Косата губи естествените си масла по-бързо и става по-груба на допир.
Отопление на закрито
Парното и климатиците допълнително изсушават въздуха в помещенията. Това влияе както на кожата, така и на косата, като засилва сухотата и статичното електричество.
Често носене на шапки
Шапките предпазват от студа, но създават триене. Това може да доведе до накъсване, загуба на обем и омазняване в корените, комбинирано със сухи краища.
Как да спасим косата си
Използвайте подхранващи продукти
Изберете шампоан и балсам за суха или увредена коса. Съставки като арганово масло, масло от ший, кокосово масло и кератин помагат за възстановяване на влагата.
Правете маски редовно
Дълбоко подхранваща маска 1–2 пъти седмично може значително да подобри състоянието на косата. Нанасяйте я основно по дължините и краищата.
Намалете топлината
Мийте косата с хладка, а не гореща вода. Ограничете използването на топлинни уреди и винаги използвайте термозащитен продукт.
Хидратирайте скалпа
Здравият скалп е ключът към здрава коса. Леки масла или серуми за скалп могат да предотвратят сърбежа и лющенето.
Избирайте подходящи аксесоари
Шапки от естествени материи и сатенени или копринени калъфки за възглавници намаляват триенето и накъсването на косата.
Поддържайте хидратация отвътре
Приемът на достатъчно вода и балансираното хранене, богато на витамини и полезни мазнини, също играят важна роля за здравината на косата.
