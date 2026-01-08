През зимните месеци много хора забелязват, че косата им става по-суха, чуплива и без блясък. Това не е случайно – студеният сезон създава комбинация от фактори, които нарушават естествения баланс на косата и скалпа. Добрата новина е, че с правилна грижа тези проблеми могат да бъдат избегнати.

Причини за сухата коса през зимата

Студен въздух и ниска влажност

Зимният въздух съдържа по-малко влага, което води до дехидратация на косъма. Косата губи естествените си масла по-бързо и става по-груба на допир.

Отопление на закрито

Парното и климатиците допълнително изсушават въздуха в помещенията. Това влияе както на кожата, така и на косата, като засилва сухотата и статичното електричество.

Често носене на шапки

Шапките предпазват от студа, но създават триене. Това може да доведе до накъсване, загуба на обем и омазняване в корените, комбинирано със сухи краища.

Снимка: iStock

Как да спасим косата си

Използвайте подхранващи продукти

Изберете шампоан и балсам за суха или увредена коса. Съставки като арганово масло, масло от ший, кокосово масло и кератин помагат за възстановяване на влагата.

Правете маски редовно

Дълбоко подхранваща маска 1–2 пъти седмично може значително да подобри състоянието на косата. Нанасяйте я основно по дължините и краищата.

Намалете топлината

Мийте косата с хладка, а не гореща вода. Ограничете използването на топлинни уреди и винаги използвайте термозащитен продукт.

Хидратирайте скалпа

Здравият скалп е ключът към здрава коса. Леки масла или серуми за скалп могат да предотвратят сърбежа и лющенето.

Избирайте подходящи аксесоари

Шапки от естествени материи и сатенени или копринени калъфки за възглавници намаляват триенето и накъсването на косата.

Поддържайте хидратация отвътре

Приемът на достатъчно вода и балансираното хранене, богато на витамини и полезни мазнини, също играят важна роля за здравината на косата.

