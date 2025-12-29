С наближаването на 2026 година е време да погледнем към бъдещето и защо пък да не планираме следващата по-голяма промяна във визията. Новите тенденции обещават завръщане към автентичността, движението и здравия вид на косата.
Независимо дали сте фен на късите прически или държите на дължината, през следващата година има по нещо за всеки вкус, сочи Glomour. Ето кои ще бъдат 10-те водещи стила според световните модни диктатори.
1. Butterfly Cut
Тази прическа се очертава като абсолютен хит за 2026 г., особено при дамите с по-дълги коси. Тази визия залага на по-къси слоеве около лицето, които добавят допълнителен обем, без да се налага драстично скъсяване на цялата дължина на косата.
2. Класическият боб в нов вариант
Класическият боб и по-дългият му вариант остават фундаментални за прическите през 2026. Изключително актуален ще бъде така наречения Noncommittal Bob, който позволява на косата да изглежда добре без значение дали е къса или дълга с помощта на различно стилизиране – идеално за тези, които не искат да се ангажират с една и съща прическа.
3. Естествени вълни
Акцентът в тенденциите през 2026 г. е върху естествения вид. Къдриците и вълните се подчертават по нежен начин и без да бъдат прекалено дръзки. Тази мода към по-автентични и небрежни визии ще бъде водеща.
4. Ретро стил от 70-те
Shag се завръща с пълна сила, но по модерен начин. Тази прическа е вдъхновена от 70-те и предлага меки или по-изразени слоеве за повече свободно движение и обем в косата. Това е визия, която коафьорите определят като перфектно адаптирана за съвремието ни.
5. Разнообразието на бретона
Бретонът е най-лесният начин да рамкирате лицето си. През 2026 г. ще виждаме всичко – от curtain bangs до baby bangs и зализан настрани бретон.
6. Pixie и Bixie от 2000-те
Късите прически остават на мода, но с влиянието на новия век. Pixie е къса, смела прическа с изчистени линии и акцент върху лицето, която беше изключително популярна в началото на 2000-те. Тя придава свежо, модерно излъчване и подчертава чертите, като същевременно е лесна за поддръжка.
Bixie пък е прическа между bob и pixie – по-мека и слоеста, с повече обем и движение, типични за 2000-те. Тази прическа е идеална за хора, които искат къса визия, но с повече женственост и възможности за стилизиране.
7. За почитателите на минималистичните промени
За почитателките на класиката в прическите и минималистичните промени идва ред на Gentle layering. Тези деликатни слоеве добавят движение в косата, като същевременно запазват максималната дължина.
8. Магията на обема
Играта с обема ще бъде ключова, особено при средните дължини в косите. Независимо дали чрез вълни или текстурирани пластове, целта е косата да изглежда жива при всяко движение.
9. Аксесоарите като бижута
Лентите за коса ще бъдат задължителен завършек на една перфектна прическа през 2026 г. Аксесоарите няма само да прибират косата, а ще се превърнат в малък стилистичен акцент през новата година.
10. Фокус върху здравата и сияеща коса
Най-важната тенденция за 2026 г. е здравето на косата. Сияещият вид и естественият блясък са по-важни от самата прическа. Подходящите продукти за грижа са ключът към тази визия.
Цветовете на 2026
- Гъбено русо и естествени нюанси.
- Многоизмерни нюанси – търсят се фини контрасти, които да подчертаят движението на пластовете в косата.
- За по-смелите дами модните подиуми показват и по-авангардни, архитектурни форми, които акцентират върху индивидуалността и артистичността на жената.
Материалът съдържа изображения генерирани с помощта на изкуствен интелект.
