Ако има нещо, което тази година червените килими доказаха, то е, че сдържаността е официално е излязла в пенсия. Знаменитостите се появиха в облекла, целящи да предизвикат дискусии, да провокират и да останат завинаги в страниците на модната история.

Подобни предизвикателни визии са много повече от облекло. Чрез тях звездите заявяват смело себе си, пренебрегвайки шока и рисковете и залагайки изцяло на креативността и желанието да бъдат различни и провокативни.

Голата рокля на Марго Роби

Марго Роби направи поразително завръщане на червения килим на лондонската премиера на филма „Голямо дръзко красиво приключение“ - едно от първите големи събития за актрисата след раждането на сина ѝ. Голата рокля, обсипана с мъниста рокля Armani Privé бе, меко казано, вяечатляваща – и остави наистина малко на въображението.

Снимка: Getty Images

Прозрачните панели на Зоуи Кравиц

Вечно стилната Кравиц предизвика възторг на партито на Vanity Fair Oscar с черната рокля на Saint Laurent. Дрехата предоставяше директен поглед върху задната част от тялото, благодарение на дръзките прозрачни панели.

Снимка: Getty Images

Ким Кардашиян и котюра

На официалното събитие Academy Museum Gala Кардашиян привлече всички погледи върху себе – макар всъщност добре да се бе прикрила. Екстравагантната ѝ рокля на Maison Margiela намери широк отзвук, макара самата Ким да се пошегува, че гримьорът ѝ Марио Дедиванович не е бил „никак щастлив“, че е скрила неговото бляскаво творение.

Снимка: Getty Images

Дискотечната рокля на Хали Бери

На церемонията на наградите „Оскар“ актрисата буквално блестеше в специално изработена рокля от огледала, мрежа от кристали и над с 7000 мъниста, дело на Christian Siriano. „Винаги съм мечтаел да облека един конкретен човек за Оскарите и това е Хали Бери“, каза Siriano за незабравимия момент.

Снимка: Getty Images

Кейт Бланшет и алтернативните пера

Австралийска актриса придаде много класа на филмовите наградите „Бамби“ 2025 г., минавайки по червения килим със стилната и ексцентрична рокля на дизайнерката Стела Маккартни, покрита с първата в света растителна алтернатива на истински пера.

Снимка: instagram/mari_cavicchiolo

Безупреченият стил на Деми Мур

Звездата винаги успява да доминира на червения килим с невероятните си модни изявления. Сред най-запомнящите ѝ визии е прозрачната рокля Gucci, която тя смело на 14-тото издание Film Gala в Музея на изкуствата в Лос Анджелис.

Снимка: Getty Images

Номерираните линийки на Джена Ортега

От гигантски скъпоценни камъни до латекс, вдъхновен от влечуги и скулптурен метал – през тази година актрисата залагаше на визии, достойни за изложбa. На тазгодишното издание на Мет Гала, тя избра металическа рокля на Balmain, изработена от номерирани линийки, моделирани по тялото ѝ.

Снимка: Getty Images

Изрязаният топ на Александър Скaрсгард

За да промотира последния си драматичен филм „Pillion“, Скaрсгард се появи в провокативен тоалет, включващ кожен панталон с капси в областта на чатала, топ с халтер и отвор на гърба – дело на Ludovic de Saint Sernin. И няма как да се отрече, че бе невероятно секси!

Снимка: Getty Images

Даяна Рос и „дълбоко личната“ рокля

Двадесет и две години след последното си участие на Мет Гала, 81-годишната певица се завърна по драматичен начин - облечена в специално изработен тоалет на Ugo Mozie, обсипан с кристали и бродиран с имената на нейните деца и внуци. Рос определи роклята като „дълбоко лична“ и като „платно, посветено на семейството“. Визията ѝ бе най-обсъжданата за вечерта благодарение и на 18-метровия шлейф.

Снимка: Getty Images

Във видеото - една българска дизайнерка, чиято екстравагантна и провокативна дреха успя да привлече внманието на Vogue:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK