„Голата“ рокля се появи в разгара на изминалото лято и се превърна в най-големия хит на червените килими. Всички – от Марго Роби до Джена Ортега, преминаха модните граници със стила, който носи името си заради създаването на илюзия за голота, чрез умело наслагвани и съчетавани полупрозрачни материи.

Оказва се, че не само холивудските звезди прегръщат без колебание смелата тенденция. Дори кралските особи, известни с привидната си консервативност по отношение на облеклото, в даден момент от живота си са обличали предизвикателно прозрачни дрехи.

Кралските особи и „голите“ дрехи

Може да започнем от Меган Маркъл, която макар и да не е носила стила под формата на рокля, все пак е загатвала за него, случайно или не, още в далечната 2018 г. За кралско посещение в Нова Зеландия, заедно с принц Хари, тя носи пола на Givenchy - доста рисковано прозрачна.

И макар мнозина да смятат, че това е модна грешка от страна на Меган, всъщност не може да се отрече елегантността на ансамбъла - включващ плисирана синя миди пола и подходящ пуловер. Съчетан с впечатляващи обувки Manolo Blahnik и прибрана в елегантен кок коса, херцогинята на Съсекс изглеждаше изключително стилна.

Данисел Стейси, кореспондент на списание Hello! за британския кралския двор обяснява, че „голите“ тоалети на дамите „са женствен, фин прочит на предизвикателния дизайн и са още едно доказателство, че кралските особи обичат да се забавляват с модата.“

Предизвикателната рокля на Кейт Мидълтън

Кейт спечели сърцето на принц Уилям, след като се появи на университетско модно ревю през 2002 г., носейки „гола“ рокля – изцяло дантелена, под която се виждаше черното ѝ бельо. Смелата дреха е проектирана от състудентката ѝ Шарлот Тод, със заглавие: „Изкуството на съблазняването.“

И принцеса Беатрис

През 2017 г. принцеса Беатрис присъства на лятното парти, облечена в дантелена рокля на дизайнерската марка Self-Portrait. Тя впечатляваше с прозрачния тъмносин слой, който изглеждаше изключително оскъден върху телесно оцветената подплата.

Модните изяви на лейди Амелия Уиндзор

Лейди Амелия е известна с огромната си страст към модата. Третата братовчедка на принц Уилям и принц Хари по бащина линия, успя да впечатли всички с появата си на модно събитие през 2017 г. Стилът ѝ от Christian Dior бе невероятно секси – комбинация на корсет и напълно прозрачна дантелена пола. И все пак дрехата бе проектирана по начин, който напълно запазваше елегантността на визията.

