Британски учени разкриха начина, по който избираме перфектните дрехи според цвета на очите си.

Служители на университета "Сейнт Андрюс" са установили, че при избора на подходящо облекло следва да се ръководите от цвета на очите, а не на кожата или косата си. Те провели експеримент, в който участвали 200 души с различен външен вид.

По време на изследването участниците били фотографирани и им бил предоставен оригиналният кадър, както и снимка с променен цвят на кожата: на светлите респонденти бил придаден ефект на тен по тялото, а на смуглите, напротив, изсветлели лица. След това те бяха помолени да изберат цвета на дреха, който най-добре съответства на външния им вид на всяка снимка.

Проф. Дейвид Перет заяви, че повечето хора избират един и същ цвят, независимо от цвета на кожата си. Синьото е предпочитано от хората с по-светъл тен, докато червеното е предпочитано от тези, които имат по-тъмна кожа по начало.

След това участниците били помолени да изберат и най-добрите цветове на идентични снимки на сини и кафяви очи - синьото било предпочитано при първите, докато червените или оранжевите нюанси били подходящи за снимки с тъмнооки, пише още БГНЕС.

"Нашите резултати показват, че акцентът върху цвета на кожата при избора на лично облекло, за който говорят почти всички стилисти, е неуместен. Цветът на кожата може да е важен от разстояние, например при модел на модния подиум, но при нормални срещи, като обяд или лично интервю, при избора на нюанса на визията значение имат именно очите", заключава Перет.

Снимка: iStock

Пълните резултати от изследването са публикувани в списание Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts.