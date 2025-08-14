На 14 август е роден Стийв Мартин. Той започва кариерата си като изпълнител в „Дисниленд“, където показва фокуси и комедийни скечове.

Хороскопът на Алена за деня, в който е роден Стийв Мартин. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Денят ви е напрегнат, мили жени. Вечерта си останете у дома или си поканете гости. Не пропускайте приятните сексуални мигове с любимите си хора.

ТЕЛЕЦ

Романтичните мигове оставете за вечерта, когато ви очаква не само романтична вечеря, а и споделяне на чувствата. Отново ще изживеете незабравими сексуални удоволствия, а несемейните ще изживеят първите си интимни мигове с новите си партньори.

БЛИЗНАЦИ

Ако не сте семейни не очаквайте чудеса от интимния си партньор, който ви е обиден заради изневярата ви от сутринта. Не се оправдавайте, че изневярата не се свежда до сексуален контакт, защото с флиртът си сте отдалечили за дълго своя брачен партньор.

РАК

За съжаление денят не е подходящ за създаване на нови интимни отношения или изясняване на проблемите с брачния ви партньор. Отдавна не сте били така спокойни и уверени в чувствата си. Сексът ще ви зареди със сили.

ЛЪВ

В личните ви отношения все още имате да разрешавате проблеми, породени от съществуващите недоразумения с любимите ви хора. Вечерта проведете разговор с тях. Откажете се от намерението си за сексуални изживявания, защото сексът няма да ви достави очакваното удоволствие, особено с партньор Риби.

ДЕВА

Без значение колко сте работили и дали сте уморени, вечерта си останете у дома, пригответе си нещо вкусно за хапване и споделете приятни мигове с любимите си хора. Сексът ще ви разтовари от напрежението през деня.

ВЕЗНИ

Заведете на ресторант интимния си партньор, дори и ако сте се прибрали по-късно от обичайното. След като се приберете се отдайте на желани и от двама ви сексуални изживявания, които ще ви възвърнат силите.

СКОРПИОН

В личния живот ви не е спокойно. С нови си романтични запознанства сте събудили ревността на партньора си. Прекалените хвалби, че сте желани, ще го отблъснат и ще ви лишат от сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

В личният си живот не очаквайте успехи, защото отново сте прекалили с агресивното си поведение и ревността към интимния си партньор. Сексът няма да ви достави удоволствие, а и не е взаимно желан, особено ако имате до себе си партньори, родени в Риби които непрекъснато се обиждат.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

В личните отношения проблемите са породени от недоволството на близките ви от ваши думи или действия. Не се надявайте, че ще се справите бързо с проблемите с интимната си половинка и ще се отдадете на сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Любимите ви хора са изненадани от нежеланието ви да сте компромисни в отношенията си. Сексът тази вечер може да доведе до изглаждане на възникналите недоразумения и да не позволи тяхното задълбочаване.

РИБИ

Имате възможност да изясните чувствата си и да се сближите с интимните си партньори. Вечерта бягате от романтичните мигове, а сексът няма да ви достави удоволствие.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK