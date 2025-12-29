Това е често срещано явление, особено по време на празниците. Вече сте хапнали и сте преяли. Започвате да се чувствате така, сякаш наистина може да имате проблем, ако не спрете, и тогава някой носи десерт. Изведнъж откривате, че всъщност има малко място в стомаха ви за сладкиши. Оказва се, че има научни причини защо може да сте твърде сити за още храна, но да ви се яде нещо сладко.

Има ли наистина място за десерт?

Стомахът ви е изключително адаптивен и променя формата си, докато ядете и смилате храната. Когато ядете, гладките мускули в стомаха ви се отпускат, позволявайки на стомаха да се разшири, но само до определена степен. Средният стомах се разширява до между 1 и 1,5 литра, но това варира от човек на човек. Пълен стомах може да се разшири до четири литра.

Тежките храни като протеини и мазнини се разграждат бавно в стомаха и ви карат да се чувствате подути по-дълго. В същото време въглехидратите и захарта се усвояват сравнително бързо. Така че дори когато стомахът ви е пълен, меките и леки десерти не правят голяма разлика. Разбира се, разширяването на стомаха не е пряко свързано с усещането за ситост, но преяждането може да предизвика дискомфорт.

Хормоните са тези, които наистина контролират кога се чувствате гладни или сити. Усещането за глад идва от хормон, наречен грелин. Той се произвежда от стомаха и се изпраща към хипоталамуса. Колкото по-високи са нивата на грелин, толкова по-гладни ставате. Обикновено производството на грелин се увеличава преди хранене, а след хранене намалява. Грелинът е главният виновник за глада, но не е единственият хормон, който влияе.

Яденето на десерт активира центровете за награда в мозъка, преодолява чувството за ситост и увеличава желанието ви да ядете. В проучване от 2025 г., публикувано в списание Science, учени са работили с мишки, за да открият причината за желанието за десерт.

На мишките е давана обикновена храна за плъхове в продължение на 90 минути, след което е последвал 30-минутен период за десерт. По време на храненето мишките са яли, докато са се наситили. Ако им е била предложена още храна за мишки по време на периода за десерт, те са я похапвали, но са яли само малко повече. Ако им е била дадена богата на захар смес, те са се нахвърляли върху нея. Изследователите проследяват поведението до група неврони в хипоталамуса, наречени POMC неврони.

Тези неврони са отговорни за това да кажат на мозъка ви, че сте сити, но правят нещо странно в присъствието на сладкиши. Когато ядат десерт, POMC невроните освобождават бета-ендорфин, естествено срещащ се опиоид, който предизвиква усещания за удоволствие и награда. Когато изследователите блокирали свързания опиоиден път, мишките оставяли десерта си непокътнат.

Този т.нар. хедоничен глад може да изглежда по-скоро психологически, отколкото физически, но също е проблем. Така че следващия път, когато сте преяли, но ви се яде сладолед, вече знаете защо.

