Ако трябва да опишем март с 10 думи, това са: мартеници, Шипка, равноденствие, пролет, цветя, 8, ски ваканция, котараци и променливост.
А това са поводите за празнуване и среща с приятели.
Всички имени дни през март 2026 г.
1 март
Марта, Мартина, Мартин, Марта, както и хората с производни на тези имена.
4 март
Гера, Герасим, Герчо, Геро, Гюро
6 март
Красимир, Красимира, Красен
9 март
Младен, Младенка, Горян, Младена, Гордан, Горянка, Горанка;
10 март
Галя, Галина, Галин, Геновева, Галена
13 март
Никифор
15 март
Божан, Божил, Божко, Емануил, Манол, Манчо, Тотьо
16 март
Жельо, Вильо, Станил
17 март
Алеко, Алексей, Алекси, Алекса
19 март
Дария, Дарин, Дарина, Найден
22 март
Леа
23 март
Лидия
24 март
Зарко, Захари, Хари, Захарина
25 март – Благовещение
Благовест, Благовеста, Благой, Благойна, Блага, Бонка, Бончо, Мариан, Мариана, Мариян, Марияна, Благо, Евелина, Евангелина
26 март
Габи, Габриела, Габриел, Гавраил, Гаврил, Гавраила, Гаврила
28 март
Албена, Бойко, Бойка, Бойчо, Боян, Бояна
29 март
Борис, Боркослав, Боромир, Борислав
