Пролет 2026 се ориентира към детайли, които не са крещящи, а внимателно обмислени. Сред тях са чорапогащниците в меки, хладни сиви и графитени нюанси - които изглеждат градски, шикозни и изискани.

Този цвят не е просто оттенък - той действа като оптичен трик, който удължава силуета, омекотява преходите между дрехите и добавя по-изчистено усещане на цялата визия.

Защо сивото излиза на преден план

През последните години интензивни цветове като лайм, фуксия и доматено червено бяха на преден план, съчетани с неутрални тонове. Тази година все по-често се появяват хладни, градски оттенъци на сивото.

Снимка: instagram/alberteritz

Сивото = баланс

Нито е толкова строго като черното, нито толкова незабележимо като бежовото. Сивият чорапогащник създава мека, удължена линия на краката, особено когато се комбинира с обувки в същия тон.

Снимка: instagram/calzedonia_seriate

Как да ги носим, за да изглеждаме модерни

Най-убедителната комбинация е в съчетание с мини пола или къса рокля. Леко прозрачните сиви чорапогащници, комбинирани с високи ботуши или елегантни обувки с ток, създават контраст между мекотата на материала и структурата на дрехите. Оувърсайз яке в кремаво или бяло „успокоява“ визията и я прави модерна.

Снимка: instagram/losangelinainparis

За ежедневни комбинации

Подходящи са и в съчетание с къси дънки или с структурирана миди пола. Комбинирани с мокасини или балерини, те създават по-мека, европейска визия.

Важен е и цветът на обувките. Черните или тъмносивите удължават линията, докато по-светлите създават по-модерен, контрастен ефект.

Снимка: instagram/elleslovenija

Тренд или дългосрочен избор

Сивите чорапогащници не са просто сезонна мода. Предимството им е в универсалността - изглеждат бизнес, градски и вечерни, без да превземат цялата визия.

И винаги е най-добре да заложим на матова версия без шарка. Дискретният, но обмислен избор често оставя по-силно впечатление и от най-атрактивната дреха.

Снимка: instagram/maria_raiskaia

Скъпо ли е да имаш собствен стил в България - вижте мнението и съветите на специалистите във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER