Емоциите в „Ергенът“ продължават да ескалират, а коктейлът преди церемонията на розата този път разкри една много по-уязвима страна на Вероника. В кратка, почти „открадната“ среща със Стоян, тя не успя да сдържи сълзите си – и това промени динамиката помежду им.

Още от самото начало стана ясно, че разговорът няма да бъде дълъг. Срещата им предизвика и напрежение сред останалите, тъй като не всички одобряваха близостта им. Въпреки това Стоян реши да се види с нея:

„По принцип нямах намерение да се видя така насаме с нея. Но пък... Стори ми се, че има нещо и просто нямаше как да откажа.“

Останали насаме, ситуацията бързо се промени. Вероника се разплака още в първите минути, без конкретен повод, а по-скоро от натрупаното напрежение.

„Просто ми се ревеше“, сподели му тя.

Стоян прие това по съвсем различен начин – не като слабост, а като знак на доверие:

„Факта, че тя се разплака, когато останахме насаме, ме накара да я почувствам още по-близко до мен. Да може някой да покаже такава уязвимост пред тебе, това значи, че наистина си накарал този човек да се почувства спокоен.“

Постепенно Вероника започна да разкрива какво я измъчва. Оказа се, че напрежението в къщата и отношенията с другите участници я натоварват сериозно:

„Марин ме дразни изключително много. Свързвам някакви неща в къщата, които не са окей.“

Тя призна, че често реагира крайно и трудно контролира емоциите си, като в същото време осъзнава нуждата да освободи напрежението.

Стоян не само изслуша Вероника, но и се опита да я успокои и подкрепи:

„Това са хубави неща. Малко да изкараме токсините.“

Той ясно показа, че няма да се възползва от този момент на слабост:

„Тя избра правилния човек, пред който да рухне за някакви секунди. Аз никога няма да се възползвам от това нещо... просто ще се опитам да я накарам да се почувства по-добре.“

Срещата им приключи толкова бързо, колкото и започна. Но въпреки краткостта ѝ, тя остави силен отпечатък. Вероника показа една много по-истинска и ранима страна от себе си, а Стоян – че може да бъде не просто партньор, а и опора.

