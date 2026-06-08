Петровите пости, наричани още Апостолски пост, са един от важните периоди в православния календар, който подготвя вярващите духовно за празника на светите апостоли Петър и Павел. Те не са толкова строги като Великия пост, но носят същата основна идея – вътрешно пречистване, умереност и по-съзнателен начин на живот. Това е време на духовно пречистване, молитва и умереност.

През 2026 година Петровите пости започват на 8 юни и завършват на 28 юни, непосредствено преди големия празник Петровден - 29 юни. Продължителността на Петровия пост е три седмици. Това е подвижен пост, тъй като началната му дата зависи от Великден и Петдесетница.

Църквата позволява индивидуален подход към поста. Облекченията или пълният отказ от поста са позволени за бременни жени, кърмещи майки, деца, възрастни хора, хората със здравословни проблеми, военнослужещи и хора, извършващи тежък физически труд.

Как се спазва постът

Хранителната част на Петровите пости е сравнително умерена. Основното правило е пълно въздържание от месо, млечни продукти и яйца. Животинските мазнини също се избягват, което означава, че храната се приготвя изцяло на растителна основа.

Въпреки това постът е по-гъвкав от други пости. В определени дни, най-често събота и неделя, се допуска консумация на риба. Това го прави по-лек и по-лесен за съвременния начин на живот. Морските дарове също често се включват в менюто, в зависимост от традицията.

Основата на храненето през този период са зеленчуците, бобовите култури, зърнените храни, плодовете, ядките и семената. Зехтинът и растителните масла също са позволени и често се използват за готвене.

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Идеи за ястия по време на Петровите пости

Когато се премине към практическата част, постът всъщност може да бъде много вкусен и разнообразен. Ограниченията карат човек да преоткрие обикновени продукти като боб, леща, ориз и зеленчуци, които в комбинация могат да се превърнат в богати ястия.

Закуски

Сутрешното хранене по време на пост често е нещо бързо и леко, но може да бъде и доста питателно. Например овесената каша с плодове е класически избор – тя се приготвя с вода или растително мляко и се комбинира с банан, ябълки или горски плодове. Добавянето на ядки я прави по-засищаща и балансирана.

Друг вариант, който става все по-популярен, е тост с авокадо и домати. Той е прост, но изключително хранителен, особено когато се подправи с малко лимон и зехтин.

Салати

По време на Петровите пости салатите често не са просто гарнитура, а основно ястие. Комбинации като нахут с краставици, домати и лук създават пълноценна и засищаща храна, особено когато се добави зехтин и лимонов сок.

Също толкова добър вариант е зелена салата с ябълки и орехи. Тя съчетава свежест и лек сладък вкус, който прави храненето по-разнообразно и приятно.

Основни ястия

Една от най-важните части на постната кухня са бобовите и зърнените ястия. Лещата, например, е основа на много постни менюта. Когато се приготви с моркови, лук, чесън и подправки като чубрица, тя става изключително ароматна и засищаща.

Бобът е още по-класически избор – той изисква повече време за готвене, но резултатът е дълбок вкус и висока хранителна стойност.

Оризът също има голямо значение. Той може да бъде приготвен със зеленчуци като грах и моркови, а с добавка на подправки се превръща в напълно самостоятелно ястие.

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Зеленчукови и гъбени ястия

Гъбите са особено ценени по време на пост, защото имат плътна структура и напомнят донякъде на месо като текстура. Запържени с чесън и магданоз, те могат да бъдат както гарнитура, така и основно ястие.

Пълнените чушки с ориз са друг традиционен избор, който често се свързва с домашната кухня. Те са засищащи, ароматни и подходящи за по-големи порции, които могат да се съхраняват и за следващия ден.

В рибните дни

Когато постът позволява риба, менюто става още по-богато. Най-често се използва печена риба с лимон и зехтин, която е едновременно проста и много вкусна. Комбинацията със зеленчуци, печени или задушени, прави ястието пълноценно и балансирано.

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Десерти по време на поста

Дори в постните дни има място за сладко. Печените ябълки с орехи и канела са един от най-лесните и традиционни десерти. Те са естествено сладки и не изискват сложна подготовка.

По-съвременна интерпретация е крем от авокадо и какао, който наподобява шоколадов мус, но е напълно растителен и без захар, ако се приготви правилно.

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Какво не се прави по време на поста?

В допълнение към хранителните ограничения, важни са и правилата за поведение на всеки, който пости. По време на поста се препоръчва да се избягват прекомерни забавления и празненства, кавги и конфликти, негативни емоции, консумация на алкохол и преяждане, както и всякви други лоши навици.