Астрономическото лято вече настъпи, а тараторът, сладоледът, бирата и динята май са неговите най-добри кулинарни приятели.

Според Речника на българския език от Найден Геров "таратор" е дума, заета от турски език, със значение - „Сочиво, студена чорба от краставици, чеснов лук, орехи и оцет; тлъченица“. Според други източници произходът на думата „таратор“ е персийско-турски. Макар да го приемаме като традиционно българско ястие, негови разновидности се срещат и в кухнята на повечето ни съседки на Балканите.

Най-близкият вариант на таратора, който може да опитате в Гърция, е салатата дзадзики. Вариантът е по плътен и може да хапвате с вилица.



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В Турция това е джаджък.



В Иран приготвят студената лятна супа с джоджен, вместо с копър и със стафиди, вместо с орехи.

Идеи за таратор, за да имате вкусно и разнообразно лято





Розов с репички

За топлите пролетни и летни дни и вечери няма нищо по-подходящо за хапване от лека, разхлаждаща супа. Защо е розов - вижте на линка по-долу.

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Таратор с мастика

Вариацията е на участник в MasterChef. Димитър приготвя "Вариация таратор" и анасонова напитка с лайм и краставица.

Таратор с нахут

Испанците обичат да се шегуват, че лятото е дошло, когато човек започне да си пие салатата. Така Снежанката се превръща в таратор, а тази негова вариация е много интригуваща и вкусна. Нахутът осигурява фибрите и белтъчините, които ще ви държат сити с часове, без да натоварват храносмилането.

Разредител за ракия

В този т. нар. сух таратор киселото мляко не се разрежда с вода. Консистенцията му повече прилича на сос или салата, откъдето идва и името му. За разлика от традиционния таратор, в който орехите са нарязани на малки парчета, тук е добре те да са смлени. Така по-добре се смесват с млякото и му придават още повече гъстота.

Освен тези видове таратор, може да го приготвите с газирана вода, за да има още по-освежаващ вкус или с кубчета лед - за да сте сигурни, че е перфектно охладен.

Жътварският таратор

Той се приготвя вместо с килело мляко, с вода. В него се нарязва и пресен лук и се подкиселява с винен оцет. В миналото са наричали този таратор "сух", защото се е използвала само вода. Звучи парадоксално, но е факт, че народните кулинарни мъдрости нямат край.

Молекулярен таратор

Таратора може да сгъстите с желатин или агар-агар, да го изсипете във формичка и след това да ядете с вилица.

Общ таратор



Вариант е да нарежете зеленчуците на ситно, да добавите кълнове - люцерна, кресон или тученица, и кисело мляко върху тях, а после всеки сам да си сипва толкова вода, колкото би искал да е гъстотата на таратора му. Поднася се в паничка, дълбока чиния, чаша или стъклен буркан.

Ако искате да разнообразите традиционния вкус на таратора, ето още варианти:





с печени лешници , вместо с орехи

, вместо с орехи с кефир , вместо с кисело мляко

, вместо с кисело мляко с ментови листа, вместо с копър

Как се прави гурме таратор с повече протеин, с който да впечатлите всички гости - вижте във видеото.