Тази зима един моден елемент изпъква над всички останали – кафявото палто. От какао и карамел до дълбок шоколад, топлите земни нюанси превзеха подиумите и уличния стил. Причината е проста: кафявото е едновременно класическо, модерно и изключително универсално. Но как да го съчетаваме така, че да изглежда едновременно актуално и елегантно?
Ето най-успешните комбинации за сезон 2025/26.
Монохромната визия – най-лесният начин за луксозен ефект
Тоновете на кафявото са перфектни заедно. Монохромната визия е едновременно минималистична и изключително актуална тази година. Как да я постигнете:
- Палто в шоколадов нюанс.
- Пуловер в по-светъл карамелен тон.
- Панталон или пола в нюанс „капучино“ .
- Ботуши и чанта в тъмен шоколад.
Кафяво + червено – модерният контраст на сезона
Най-силната цветова комбинация тази зима е кафявото, подсилено с червен акцент.
Идеи за носене:
- Червен шал върху дълго кафяво палто кафяво палто + червени ръкавици
- Кафяво палто + червена чанта
Защо работи: Червеното „затопля“ кафявото и прави визията незабравима, без да бъде претрупана.
Съчетавайте с кремаво и бяло за чиста, светла зима
Кафявото е идеално за меките, светли тонове.
Комбинации, които винаги са актуални - кафяво палто + бял пухкав пуловер
- Кафяво палто + кремави широки панталони.
- Кафяво палто + бежови зимни ботуши.
- Кафявото палто с деним – градска класика.
Дънките бяха и остават най-добрият „приятел“ на кафявото палто.
- Тъмносин деним за елегантност.
- Светъл деним за casual излъчване.
- Широки дънки + обемно палто за street стил.
Материалите имат значение:
Кафявото палто може да бъде:
- Вълнено кашмирено кожено.
- Плюшено / teddy coat.
- От смесени материи.
Как да ги съчетаваме:
- Вълненото - с плетива и деним.
- Коженото - с високи ботуши и минималистични силуети.
- Teddy coat - с широки панталони и спортни обувки за модерна, небрежна визия.
За още модни съвети - гледайте видеото тук инай-отгоре.
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK