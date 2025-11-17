Тази зима един моден елемент изпъква над всички останали – кафявото палто. От какао и карамел до дълбок шоколад, топлите земни нюанси превзеха подиумите и уличния стил. Причината е проста: кафявото е едновременно класическо, модерно и изключително универсално. Но как да го съчетаваме така, че да изглежда едновременно актуално и елегантно?

Ето най-успешните комбинации за сезон 2025/26.

Монохромната визия – най-лесният начин за луксозен ефект

Тоновете на кафявото са перфектни заедно. Монохромната визия е едновременно минималистична и изключително актуална тази година. Как да я постигнете:

Палто в шоколадов нюанс.

Пуловер в по-светъл карамелен тон.

Панталон или пола в нюанс „капучино“ .

Ботуши и чанта в тъмен шоколад.

Снимка: https://www.instagram.com

Кафяво + червено – модерният контраст на сезона

Най-силната цветова комбинация тази зима е кафявото, подсилено с червен акцент.

Идеи за носене:

Червен шал върху дълго кафяво палто кафяво палто + червени ръкавици

Кафяво палто + червена чанта

Снимка: https://www.instagram.com

Защо работи: Червеното „затопля“ кафявото и прави визията незабравима, без да бъде претрупана.

Снимка: https://www.instagram.com

Съчетавайте с кремаво и бяло за чиста, светла зима

Кафявото е идеално за меките, светли тонове.

Комбинации, които винаги са актуални - кафяво палто + бял пухкав пуловер

Кафяво палто + кремави широки панталони.

Кафяво палто + бежови зимни ботуши.

Кафявото палто с деним – градска класика.

Снимка: https://www.instagram.com

Дънките бяха и остават най-добрият „приятел“ на кафявото палто.

Тъмносин деним за елегантност.

Светъл деним за casual излъчване.

Широки дънки + обемно палто за street стил.

Материалите имат значение:

Кафявото палто може да бъде:

Вълнено кашмирено кожено.

Плюшено / teddy coat.

От смесени материи.

Как да ги съчетаваме:

Вълненото - с плетива и деним.

Коженото - с високи ботуши и минималистични силуети.

Teddy coat - с широки панталони и спортни обувки за модерна, небрежна визия.

За още модни съвети - гледайте видеото тук инай-отгоре.

