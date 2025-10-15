В новия епизод на подкаста "Малки разговори" на Ladyzone ни гостува Рада Бонева - еко‑активист, блогър и застъпник на устойчивата мода. С Рада си говорим за зелено - как да бъдем част от промяната, но без да изпадаме в крайности. Защо е важно да пазаруваме дрехи втора употреба и от къде идва наименованието на блога й - Thrift Sheep - гледайте във видеото.

Коя е Рада Бонева - момичето със зелено сърце

Рада Бонева е едно зелено момиче с широка усмивка и отворено съзнание. Момиче, което вдъхновява и се опитва да направи света малко по-добър. По-светъл. По-зелен. Тя е човек, който не просто говори за промяна - тя я живее. Създава своя блог "Thrift Sheep" през 2017 г., където споделя личния си път в посока по-малко отпадъци, по-отговорно потребление и устойчива мода. В разговора тя ни разказва как се родил нейният псевдоним Трифт Шип — игра на думи от „Thrift Shop“ и „Ship“ (овца, която е едно от любимите ѝ животни), какво означава за нея втората употреба и защо импулсивността пречи на устойчивия избор.

Секънд хенд - любов от детството

Рада Бонева споделя, че още от детските си години е ходила с майка си по секънд хенд магазини, това е било техният уикенд ритуал. С годините тя осъзнава, че уникалността на дрехата има стойност и че устойчивият избор трява да бъде балансиран.

Импулсивността е пречка за устойчия избор

Как да участваме в промяната, но без да изпадаме в крайности?

Тя споделя личната си стратегия за пазаруване на дрехи. "Влизам в магазина само, когато наистина имам нужда от нещо. Дори в главата си умея да си представям цялостното съчетание на тоалета и знам точно какво търся. Имам си определена цветова гама и се стремя към нея, за да не пазарувам хаотично", разказва блогърката.

Що е то Zero Waste или нулев отпадък?

Рециклиране, разделно събиране, компостиране, минимализъм и принципите „Reduce, Reuse, Recycle (Repair, Rent)

Рада споделя, че в дома ѝ кофата за боклук се пълни веднъж на две седмици, благодарение на постоянното намаляване на употребата и активното разделно събиране.

Капсулен гардероб - това ли е решението на проблема: "пак нямам какво да облека"?

"Много често се говори за капсулен гардероб, но според мен някои от нещата, които виждаме в интернет могат да бъдат крайни. Ако обаче притежаваме някакъв вид сезонни капсули - неща, които се съчетават лесно - това би улеснило ситуацията с избирането на дрехи сутрин", споделя Рада.

Комфортно и зелено

Кои са трите любими модни елемента на Рада Бонева?

Бяла тениска

Зелена рокля

Къси панталони

Снимка: Евгений Милов

За какво още си поговорихме с Рада Бонева и какво лично послание отправи към хората тя - гледайте във видеото най-отгоре.

