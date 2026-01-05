След като в края на 2025 годината семейство Батинкови посрещна нов член, медийното пространство се изпълни с десетки теории и спекулации около раждането на третото дете.

Винаги готова да защити личното си пространство, носителка на титлата „Мис България“ 2009 Антония Петрова-Батинкова, реши да сложи край на провокациите с емоционална публикация в своя Instagram профил. Тя откровено разкри подробности около третото си раждане, както и интересни моменти около възстановяването след него.

Антония не скри разочарованието си от начина, по който някои медии изопачават фактите. „Когато вкарвате в това раждането ми и здравето на детето ми, вече не говорим за „новина“, а за липса на граници“, споделя тя. Мис България подчерта, че е споделила този интимен момент, защото е силен и личен, а не като покана за внушения и сензационни заглавия на всяка цена.

Фактите срещу спекулациите

За да спре съмненията, че раждането е било планирано или „сценично“ нагласено за конкретна дата, Антония разкри точните детайли.

Тя не е планирала датата на раждане на своята дъщеричка и е избрала да го направи по естествен път в края на 39-ата седмица на бременността си. И въпреки че числото има голямо значение за семейството, Антония е категорична, че появата на бебето на този ден е просто щастливо съвпадение. Малката принцеса се ражда с тегло 3200 г и височина 50 см – мерки, които майката описва като „прекрасни и напълно нормални“.

„И ако животът ми изглежда толкова подреден, че ви се струва подозрителен – приемам го като комплимент!“, добавя тя.

Зашеметяващо възстановяване в цвета на 2026

Това, което истински изумява последователите на Антония е светкавичното й възстановяване. Само броени дни след раждането, тя публикува видео, на което позира в прилепнала бяла рокля, демонстрирайки безупречна фигура.

Семейството посрещна новата 2026 г. с изключително внимание към детайла. Антония и малката Антония-Виктория бяха облечени в синхрон в цвета на годината – Cloud Dancer или „облачно бяло“.

„Двете момичета в семейството спазихме дрес кода с внимание към всеки детайл, а момчетата до нас допълниха картината с безупречна елегантност – класически костюми, бели ризи и папийонки“, разказва тя за новогодишната вечер.

Припомняме, че Антония Батинкова е щастливо омъжена за бизнесмена Ивайло Батинков, с когото са заедно от 2018 година, когато се запознават и сключват брак само няколко месеца по-късно. Двамата имат три деца, всички от брака им – двама сина и една дъщеря, които са центърът на тяхното семейство. През годините Антония Петрова-Батинкова неведнъж е споделяла, че семейството и майчинството са най-голямото й щастие.

