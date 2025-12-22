Преди броени часове Антония Петрова-Батинкова сподели своята щастлива вест в социалните мрежи – появата на най-новия член на семейството си. Популярната бизнес дама и инфлуенсър поднесе новината пред многобройните си последователи с радост и с известна доза хумор.

„Официално: семейство Батинкови се увеличи с още една Принцеса“, написа Антония, представяйки своята наследничка, която носи и нейното име - Антония-Виктория Ивайло Батинкова.

Щастливата майка побърза да уточни и, че малката Антония се е родила по напълно естествен начин – „с изявен характер и „манекенски“ мерки: 3200 г, 50 см (без токчета), дългокрака, висока, синеока, белоснежна и русичка.“

И сама е избрала „емблематичното“ за семейство Батинкови 17-то число – за да „вземе“ зодията на баща си (Стрелец) и асцендента на майка си (Телец).

А най-важното е, че майката и бебето се чувстват „отлично“. „Всичко мина леко и „като по учебник“ - естествено раждане само за 3 часа и половина“, пише още Антония Петрова, не забравяйки да изрази и своите благодарности. На „прекрасния си съпруг“, който е плътно до нея и я държи за ръка от момента на първата контракция и напълно изживява раждането на дъщеря си. Както и на лекарския екип, на който Антония се доверява и за трите си раждания.

Снимка: facebook/Антония Иванова Петрова-Батинкова

А изборът да даде своето име най-малкото си дете, Антония мотивира по следния начин: „Орисвам я да е като мен, но и още по-добра във всичко, с което се захване - да побеждава! Бъди благословена, Антония-Виктория, родена под щастлива звезда!“

Антония Петрова-Батинкова е известна с активната си работа и лидерския си дух. По време и на трите си бременности, тя не се отказваше от ангажиментите си – и бе категорична, че съвместяването на бизнеса и бременността не е тежка задача, а съзнателен избор. Така, тя се превърна в своеобразно вдъхновение за много жени и майки.

Във видеото - как Антония не се поколеба да съобщи публично, че очаква трето дете:

