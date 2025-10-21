Популярната бизнес дама и инфлуенсър Антония Батинкова, която очаква дете, излезе с вдъхновяващо послание към всички дами. Тя категорично заяви, че успешната кариера и майчинството могат и трябва да вървят ръка за ръка, но как?

Антония Батинкова, известна с активната си работа и лидерски дух, използва личния си пример по време на бременността, за да отправи силно послание към всички работещи жени и бъдещи майки. Според нея, съвместяването на бизнеса и бременността не е тежка задача, а съзнателен избор.

Бременната Антония Батинкова

В емоционална публикация в своя Instagram профил, Батинкова споделя своята гледна точка, която веднага предизвика хиляди харесвания и коментари.

„Да си бременна и активна в бизнеса не е подвиг, а избор. Избор да не спираш да бъдеш себе си, дори когато тялото и приоритетите се пренареждат“, казва тя.

Припомняме, че Антония Батинкова вече е майка на две деца. Тя и съпругът й Ивайло Батинков сключиха брак през 2018 г. Двойката вече има две момчета – Благовест (наричан Бест), роден през януари 2019 г., и Ивайло Батинков-младши, роден през юли 2022 г. Към момента семейството очаква трето дете, като според публикации в медиите, третото попълнение ще е момиче.

Бъдещата майка на три деца подчертава, че въпреки физическите предизвикателства, тя продължава да поддържа своя ритъм, балансирайки между професионалните и личните си ангажименти.

„Всеки ден преминава между срещи, идеи, нови проекти и подготовка за най-големия проект в живота ми. Понякога се изморявам, понякога забравям да спра, но това е моят ритъм — на жена, която иска да бъде майка, лидер и човек със смисъл“, пише тя в социалните си мрежи.

Със своя пример Антония Батинкова категорично разбива мита, че жените са принудени да избират между професионално развитие и семейство. Тя е убедена, че всяка жена може да успее и в двете сфери, стига да има волята и желанието.

„Не вярвам, че трябва да избирам между професия и майчинство. Мога и двете“, споделя тя.

Вижте какво още каза Антония Петрова-Батинкова в студиото на „Преди обед“:

