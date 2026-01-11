Неведнъж Христо Пъдев е споделял публично колко щастлив е със своето семейство. Актьорът е все така влюбен в половинката си Цвети - въпреки немалкото години, в които са заедно. А появата на двете им деца – Петър и Яна, още повече скрепява връзката между тях.

А само преди ден, Пъдев отбеляза, чрез трогателно послание в социалните мрежи, рождения ден на малката си дъщеря, която навърши „цели“ три години.

Актьорът публикува снимка на Яна: тя е на пикник сред природата и похапва вкусен сладолед под щедрите слънчеви лъчи. „Цялата сладост е събрана в нея“, пише любящият баща, като не забравя да добави и най-важните пожелания: „Да ни е жива и здрава и само да я следваме.“

Публикацията събра множество реакции и пожелания, насочени освен към Яна и към самия Христо – да е здрав, за да я „носи на ръце“.

Снимка: instagram/hristopadev

Няколко дни преди това, семейство Пъдеви се впусна в забавно приключение, вдъхновено от падналия сняг. Всички позират на фона на снежна покривка, а Петър държи в ръцете си голяма ледена топка. „Цялото семейство Пъдеви в търсене на сняг“, гласи краткия надпис към кадъра.

Снимка: instagram/hristopadev

Изминалата 2025 г. бе изключително „интензивна“ за Христо Пъдев в работно отношение. Самият той я определи като такава, казвайки дори, че не знае как точно се е случило това. Но от равносметката, която прави, става ясно е имал 173 изиграни представления, 147 заснети епизода на "Кой да знае" и участие в 3 игрални филма.

Хубавото обаче е, че въпреки натоварения график, актьорът винаги намира време за семейството – и дори за снежен излет сред природата.

Какво е споделял Христо Пъдев за работата си в шоуто "Кой да знае" - да си припомним чрез видеото:

