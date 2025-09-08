Нов телевизионен сезон, нов правило в предаването „Кой да знае“ и старите капитани – Милица Гладнишка и Христо Пъдев. Двамата водещи гостуват в студиото на „Преди обед“, за да разкажат повече за предстоящите епизоди и новата доза емоции, които ще поднесат на зрителите.

„Винаги сме в многодобра кондиция и сме готови за още кървави битки“, споделя Пъдев. „И мисля, че предстои най-добрият сезон. Защото вече овладяхме играта и симбиозата между нас, водещите, става все по-здрава.“

И разказва за новите правила в предаването, което дава възможност спечелените парични суми да се удвояват. „Ето защо играта се превръща в кървав спорт“, допълва през смях Милица, допълвайки, че всичко става все по-сложно и неочаквано.

Актьорите, типично в хумористичния си стил, продължават разговора – Пъдев споделя, че според схващанията на хората, излиза, че той мрази Милица и че дори "иска да посегне".

Снимка: bTV

Милица допълва, че това е наивно и нелепо, тъй като, в крайна сметка, всичко е шоу, забавление. „Просто сме искрени. И когато губим, ядосваме се, гневим, се, нещо, което е нормално на игра“, казва още актрисата.

И не пропуска да сподели и факта, че не спира да се информира, за да поддържа играта. „Постоянно чета. Ще се пръсна от знания“, категорична е тя.

Пъдев, от своя страна казва, че чете предимно детски приказки – вечер, на своите деца.

Какво още споделиха двамата обичани актьори – за предаването „Кой да знае“, което ще се излъчва всеки понеделник и петък в ефира на bTV, за останалите работни ангажименти, както и за новата песен на Милица Гладнишка - гледайте видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK