Прекарваме повече време с колегите си, отколкото с почти всеки друг в живота ни. Може би не е изненадващо, че аферите на работното място се случват постоянно, като проучване на Forbes установи, че 40% от участниците са признали, че са изневерили на настоящия си партньор с колега. Вече започвате ли да се съмнявате в колегата или колежката на партньора си?

Частният детектив Пол Еванс е разследвал хиляди случаи на измами и казва, че има някои професии, които хората практикуват и са по-склонни да кръшкат от други.

5-те професии, които са най-слонни на изневяра

5. ИТ специалисти

Може би сте с впечатлението, че човек, избрал кариера, която го държи постоянно прикован към бюрото, не е от типа хора, които биха се впуснали в мръсна любовна афера - е, помислете отново!

„Разгледахме повече случаи в ИТ сектора, отколкото очаквахме“, разкри Еванс.

Всъщност, тези работници вероятно имат някои хитрости в ръкава си, когато става въпрос за прикриване на дигиталния си отпечатък - съчетани с ужасно добро извинение за огромното си време пред екрана (например изпращане на съобщения на друга жена).

Той продължи, като обясни: „Тъй като тези работници имат постоянен достъп до технологии и социални мрежи, им е по-лесно да скрият тайни разговори, за които не искат хората да знаят.“

4. Търговски представители

Следващата в списъка е индустрията за продажби. Изкачването по корпоративната стълбица, сключването на сделка в последния момент - в стаята е толкова много адреналин, че нечии дрехи неминуемо ще се съблекат. И частният детектив е съгласен.

„Търговските представители са по природа убедителни, което може да им помогне да манипулират другите, ако се наложи“, отбеляза той.

„Имали сме случаи, в които сме следили търговски представители из цялата страна, за да разберем, че мамят с колеги от работата, а понякога и с хора, които са се опитвали да изберат нещо необичайно в бара на хотела.“

Снимка: iStock

3. Стюардеси и стюарди

Третата група работници, които мамят най-много, са стюардесите. По време на многобройните си разследвания Пол е наблюдавал тенденция в тази индустрия: „Разстоянието, свободата и бляскавата обстановка могат да увеличат изкушението, особено когато сте далеч от партньора си - границите могат бързо да избледнеят.“

Един конкретен случай обаче се откроява за частния детектив.

„Разследвахме омъжена стюардеса, която често работеше на дълги разстояния. Тя започна да се дистанцира и когато проверихме, се оказа, че се е срещала с пилот от друга авиокомпания по време на прекачванията си. Те са резервирали едни и същи хотели в продължение на месеци“, сподели Пол.

2. Служители в кол център

Те са склонни да работят в изключително близки пространства и за продължителни периоди от време, което означава, че близостта с колегите става втора природа.

„Служителите в кол центровете са под напрежение всеки ден и е съвсем естествено да изградят връзки с хората около тях. За съжаление на някои, тези приятелства често преминават границата, когато прекарвате дълги часове един до друг“, сподели Пол.

1. Медицински специалисти

След едногодишно разследване на детектива, окончателното му заключение е, че професията номер едно за кръшкачите, е тази в областта на медицината.

„В един от нашите случаи открихме, че медицинска сестра е имала афера с лекар по време на нощните им смени, срещайки се в свободна стая в болницата, докато колегите им са вярвали, че работят“, каза той.

Лекарите могат да прекарват до 60 часа всяка седмица в болницата, в която работят. Освен това, работата в медицинската област е силно стресираща и предизвиква тревожност.

Може би им поверявате живота си, но бихте ли им поверили партньора си?

Изневяра ли е мисълта за друг по време на секс - вижте в следващото видео.

