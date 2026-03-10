Марин е големият победител в поредната битката между ергените. Той спечели сърцата на най-много дами, които единодушно го предпочетоха – в ролята му на любовен химик.
Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.
Ето защо единствено той има правото да прекара целия ден с момичетата в имението. Марин е щастлив да бъде сред всички тях – на фона на забавна музика и свежи коктейли.
В желанието си да угоди максимално на своите дами, ергенът води със себе си дори специалист по коктейлите – готов да направи обичаните от всички „Маргарита“, „Пиня колада“ и „Мохито“. Момичетата са въодушевени и дори ръкопляскат.
Марин се опитва да се държи кавалерски с всички дами около него. И докато прави това, те не спират с хвалебствията по негов адрес. „Той е топ пич“, казва Алия. А Симона започва да се чуди как така мъж като него е свободен. „Значи нещо му има“, констатира тя. „Може би защото е доктор. Тези хора са много заети, почти никъде не излизат“, допълва още Алия.
Следват музика, танци и много наздравици.
И все пак, въпреки компанията на всички тези много момичета, Марин подчертано показва пристрастията си към една – Михаела. Самата Михаела страни от компанията, прикривайки, може би, ревността си. „Мише, ти си кралицата на харема, просто той си иска и харема“, казва с усмивка Марая, която определя Марин и като „пеперудка“ – прехвръкваща от цвят на цвят.
Какво още се случи в „харема“ на Марин, как реагира в крайна сметка Михаела и как се стигна до подарена роза: вижте в двете видеа - горе и долу в публикацията:
