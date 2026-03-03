За тримата мъже в „Ергенът“ престои огромна изненада – среща с три нови дами. Това е нещо, което със сигурност никой от тях не е очаквал. „Идеално!“, възкликва Стоян. И добавя култовата фраза на Мечо Пух: „Колкото повече, толкова повече.“

От своя страна Марин коментира: „Доколкото знам, момичетата трябва да стават все по-малко. А те, всъщност, са все повече и повече.“

А трите нови дами вече очакват своите кавалери. „Нямам търпение да опитам бананчетата“, казва двусмислено Кати. Нещо, на което Марая дискретно замълчава, но Санта Китана не пропуска палаво да изкоментира: „Така, като го казваш, за друго си мисля аз.“

Закачливият разговор е прекъснат от появата на ергените. Стоян веднага отбелязва облеклото на Китана, акцентирайки на неговата прозрачност и оскъдност, които оставят малко на въображението.

А Кати, сякаш за да разсее каквито и да е притеснения, директно, смеейки се, предлага: „Може всички да направим една голяма оргия и да приключим въпроса.“

Как приемат ергените „тройната атака“ и защо по-скоро са притеснени, отколкото впечатлени, дотолкова, че дори Крис споделя: „Не сме за тук, по-скоро сме за другата къща“, визирайки останалите участнички – вижте във видеото:

