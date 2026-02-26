В епизод 8 на „Ергенът“ докато Стоян беше извел на среща Илияна, част от участничките се събраха, за да обсъдят променливото му поведение през последните дни. Разговорът се превърна в откровена дискусия за неговите действия, реакции и характера му, като не липсваха остри оценки.

„Той така се е насрал, че сега трябва да оправи нещата“, споделя Цветелина Василева пред останалите, като подчерта напрежението около действията на ергена. Други момичета допълниха, че Стоян се опитва да се доказва и хареса на дамите.

Снимка: btv/instagram

В разговора прозира и оценката на неговото его: „А и това за мен говори, че той не е с голямо его. За мен това е много важно. Когато мъж наистина осъзнае грешката си, има промяна в поведението, а не продължава с този егоцентризъм“, подкрепи го Доника.

Участничките отбелязват, че Стоян се самоанализира и се опитва да покаже осъзнатост, като една от тях казва, че самият той си го е признал.

Все пак не липсват и различни гледни точки. Някои участнички защитават Стоян: „Според мен той е себе си. Той каза, че има такива наклонности“, отново се включи Доника.

Симона, която в първите епизоди на романтичното риалити бе на среща със Стоян, сподели искреното си мнение след прекараното време с него: „Примерно на мен, на коктейла, не ми направи добро впечатление. Това, че той се правеше, опитваше се да играе отново в ролята на клоун, шут.“

Дискусията показа колко различно всяка от участничките възприема хумора и държанието на ергена. „Неговото забавно е преминало вашата граница“, защити го Вероника.

Едно обаче остава ясно - Стоян е човек със специфичен подход. Участничките признават, че макар да има моменти на напрежение, част от тях успяват да приемат неговия характер, а някои дори го определят като „зелен флаг“.

