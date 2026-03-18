След индивидуалните срещи в "Ергенът" 5 и първата целувка между Марин и Михаела, която развълнува всички, нещата между момичетата в имението стават все по-напрегнати. Фалшива ли е Алия и какво се опитва да постигне с поведението си?

Куклената актриса Виктория е убедена, че художничката Алия е фалшива и определено играе игра с добре обмислена стратегия. След срещата си с Марин, Алия побърза да се похвали с букета и красивото колие подарък от ергена. Учасничката, която имаше рожден ден получи вълнуващ подарък от Марин, а това не се хареса на всички момичета.

Фалшива или влюбена?

"Тази жена си води някакво свое собствено шоу, което е фалшиво", директно заяви Вероника за зеленооката художничка.

По-рано, когато Марин сподели на Михаела за привличането, което изпитва към Алия, но и за това, че не я е целунал, блондинката също бе категорична, че не одобрява поведението на Алия.

"Тя умишлено е натиснала Марин", убедена беше Михаела. Това мнение споделят и повечето момичета в имението. Те смятат, че Алия преувеличава отношенията си с къдравия красавец и не е напълно искрена нито с него, нито с тях, когато им разказва за срещите. По всичко си личи, че в Шри Ланка съвсем скоро маските и задръжките ще паднат. А какви са истинските лица на някои от участничките - предстои да разберем.

