Актрисата Марта Вачкова стана баба за първи път. Първородният й внук се казва Сава и има перфектни мерки 3060 грама и ръст 50 сантиметра.
Бебето е родено по естествен път с помощта на д-р Мажена Панова.
Дъщерята на актрисата - Рада Миладинова, е родила точно на 1 юни – Деня на детето, но щастливата новина е била пазена в тайна. Щатливото събитие се е случило в болница „Шейново“. Интересен факт е, че и самата Марта Вачкова е родена в „Шейново“.
Екипът на болницата пожелава на Сава и семейството му здраве, щастие, много радост и безброй прекрасни мигове заедно. А на "баба му Марта" о тболницата желаят да дочака още внуци и правнуци
Рада държи личния си живот далеч от медийния интерес. Завърва през 2016 г. Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“ с профил графика. След това учи в Художествената академия специалност „Плакат“.
Д-р Мажена Панова, която е водил араждането, е участничка във "Фермата". Тя е лекар и на ражданията на Мадлен Радуканова, Гери Дончева и Яни Андреев, победител в трети сезон на „Фермата“. А също и на Мария Илиева, Димитър Рачков, Криско, Евтим Милошев.
Мажена Луция Риш-Панова е от Краков, но живее в София. В България среща любовта на живота си. Със съпруга си създават прекрасно семейство и имат син.
Мажена Луция Риш-Панова е от Краков, но живее в София. В България среща любовта на живота си. Със съпруга си създават прекрасно семейство и имат син.
Честитете голямата радост на Марта Вачкова и семейството ѝ в коментарите и реагирайте на публикацията!