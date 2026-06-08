Актрисата Марта Вачкова стана баба за първи път. Първородният й внук се казва Сава и има перфектни мерки 3060 грама и ръст 50 сантиметра.

Бебето е родено по естествен път с помощта на д-р Мажена Панова.





Дъщерята на актрисата - Рада Миладинова , е родила точно на 1 юни – Деня на детето, но щастливата новина е била пазена в тайна. Щатливото събитие се е случило в болница „Шейново“. Интересен факт е, че и самата Марта Вачкова е родена в „Шейново“.

Снимка: facebook/II АГ Болница "Шейново"

Екипът на болницата пожелава на Сава и семейството му здраве, щастие, много радост и безброй прекрасни мигове заедно. А на "баба му Марта" о тболницата желаят да дочака още внуци и правнуци

Рада държи личния си живот далеч от медийния интерес. Завърва през 2016 г. Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“ с профил графика. След това учи в Художествената академия специалност „Плакат“.