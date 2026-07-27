Социалните мрежи отдавна не са само място за забавление. През последните години ТикТок се превърна в своеобразна платформа за дискутиране на теми свързани с психологията на взаимоотношенията, където милиони потребители споделят теории за любовта, срещите и човешкото поведение в определени ситуации.

Някои от тези концепции са вдъхновени от психологията, други - от популярни сериали, книги или личен опит на инфлуенсъри. Макар да не са научно доказани модели, те често провокират дискусии и карат хората да погледнат на романтичните отношения от различен ъгъл.

Ето три от най-популярните теории, които продължават да предизвикват интерес

Теорията на таксито: готовността е по-важна от човека

Една от най-известните концепции идва от сериала „Сексът и градът“ и е известна като Taxi Cab Theory. Според тази теория хората – най-често тя се прилага към мъжете – вземат решение, че са готови за сериозна връзка, подобно на такси, което е свободно и решава да вземе клиент. Когато настъпи този момент, първият подходящ партньор, който се появи в живота им, може да се окаже човекът, с когото ще изградят семейство или ще направят следващата голяма крачка.

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Теорията поставя акцент върху идеята, че понякога не липсват чувства, а правилният момент. Това обяснява защо някои дългогодишни връзки приключват без развитие, а малко след раздялата единият партньор започва нова връзка, която бързо води до годеж или брак. Разбира се, това не означава, че моделът важи за всички. По-скоро напомня, че успешната връзка зависи както от съвместимостта между двама души, така и от тяхната готовност да поемат ангажимент.

Теорията „Остави го“: не можеш да контролираш чуждите избори

Друга широко обсъждана концепция е Let Them Theory, популяризирана от американската авторка Мел Робинс.

Основната ѝ идея е проста – вместо да се опитваме да променяме хората или да контролираме поведението им, е по-разумно да им позволим да покажат кои са в действителност. Тази теория насърчава приемането на факта, че никой не може да управлява решенията на другите. Ако някой не полага усилия, не проявява уважение или не отговаря на очакванията ни, това само по себе си ни е достатъчно. Според привържениците на концепцията подобен подход спестява много разочарования и помага по-лесно да разпознаем кои хора действително заслужават място в живота ни.

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„Ако искаше, щеше да го направи“: действията говорят повече от думите

Сред най-коментираните теории в социалните мрежи е и If He Wanted To, He Would Theory. Тя се основава на убеждението, че когато човек изпитва истински интерес, това личи от действията му. Ако някой желае да ви покани на среща, да поддържа контакт или да развива връзката, обикновено ще намери начин да го направи.

Макар теорията да звучи категорично, мнозина смятат, че реалността невинаги е толкова еднозначна. Притеснение, несигурност, различен начин на общуване или житейски обстоятелства също могат да окажат влияние върху поведението. Въпреки това концепцията напомня, че не бива да се пренебрегват очевидните сигнали или постоянно да се търсят оправдания за липсата на интерес и инициатива.

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Защо тези теории станаха толкова популярни?

Причината за успеха на подобни концепции е, че те дават лесни за разбиране обяснения на ситуации, с които много хора се сблъскват в любовния си живот. Те не предлагат универсални правила и не могат да предскажат развитието на една връзка, но насърчават хората да обръщат повече внимание на собствените си граници, очаквания и емоционални потребности.