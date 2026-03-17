Роджър Федерер е едно от най-ярките имена в съвременния тенис. Макар да се оттегли от спорта преди 3 години, той все още е еталон за стил, класа и спортсменство. Славната му кариера завършва с впечатляващите 20 титли от Големия Шлем, от които 8 на Уимбълдън, 6 на Аустрелиън Оупън, 5 на US Open, както и единствената такава на Роланд Гарос. Задържа се 310 седмици като номер едно в света, което само по себе си е огромно постижение. По-забележително е как той постига всичко това – с характерната си грация на корта, спокойствие и уважение към играта и съперниците. Именно тази комбинация от талант и поведение го превръща не просто в шампион, а в една от най-обичаните фигури в историята на спорта.

Извън корта 44-годишният швейцарец намира щастието в лицето на своята колежка Мирка, с която имат 4 деца – две двойки близнаци. Историята на Роджър и Мирка е не просто романтична – тя е пример за партньорство, изградено върху доверие, подкрепа и общ път. От първата целувка на Олимпиадата до десетилетията на върха в световния тенис, двамата доказват, че зад всеки голям успех стои силна и стабилна връзка.

Любов, започнала преди славата

Роджър Федерер среща съпругата си Мирка много преди първата си титла от Големия шлем. Двамата се запознават през 2000 г. на Олимпийските игри в Сидни, където представляват Швейцария като тенисисти. По това време Мирка е на 21 години, а Роджър – едва на 18.

В интервю за The Guardian той си спомня с усмивка за първата им целувка:

„Когато я целунах за първи път, тя каза: „Толкова си млад“. А аз отвърнах: „Е, почти съм на 18 и половина“. Знаете как човек се опитва да добави още половин година… А тя каза: „Добре, ти си бебе!““

Двамата прекарват две седмици заедно по време на Олимпиадата, а в последния ден се случва и първата им целувка.

Голямото „да“ и близнаците

След девет години връзка Роджър и Мирка сключват брак през април 2009 г. в родния му град Базел. По думите на Федерер това е бил „красив пролетен ден и изключително радостен момент“, споделен с най-близките им хора. Само няколко месеца след сватбата двойката посреща първите си деца – близначките Шарлийн Рива и Майла Роуз. През 2014 г. семейството им се увеличава с още един чифт близнаци – синовете Лео и Лени.

Федерер не крие, че бащинството е променило живота му: „Да имаш деца и семейство прави всичко още по-ценно.“

Най-голямата му опора - Мирка

Мирка неизменно е до Федерер през цялата му кариера – както в трудните моменти, така и при най-големите му победи. Тя често присъства на мачовете му заедно с децата им. След триумфа си на Australian Open през 2017 г. той признава:

„Тя беше до мен, когато нямах нито една титла, и е тук и след толкова много победи.“

Когато обяви оттеглянето си през 2022 г., Федерер отдели специално място на съпругата си в своето послание. Той подчерта нейната подкрепа през годините – включително в най-напрегнатите моменти и по време на дългите пътувания. Бившият номер 1 в тениса често споделя, че именно Мирка му помага да остане здраво стъпил на земята, въпреки световната слава. Тя е неговата опора и човекът, който му напомня кое е наистина важно – семейството и близките.

Любов и извън светлината на прожекторите

Освен на голямата сцена, Роджър и Мирка изграждат силна връзка и далеч от прожекторите. Двамата обичат да пътуват заедно, да прекарват време със семейството си и да създават спомени с децата си по целия свят. През 2022 г. семейството се увеличава и с още един член – куче на име Уилоу, което бързо се превръща в любимец на всички.

Коя е Мирка – жената до Роджър Федерер?

Родена в Централна Словакия като Мирослава Вавринец, както е моминското ѝ име, жената до Федерер също е професионална тенисистка и участва на Олимпийските игри през 2000 г. Кариерата ѝ обаче приключва преждевременно заради травма в крака. Днес тя активно подкрепя благотворителните инициативи на Федерер. През 2020 г. двамата даряват над 1 милион долара за семейства в Швейцария, засегнати от пандемията. Чрез фондацията „Roger Federer“ те инвестират и в образованието на деца в Африка. Освен че са неразделни в личния си живот, двамата често се появяват заедно на престижни събития – от Седмицата на модата в Париж до Мет Гала в Ню Йорк.

През април тази година Мирка и Роджър ще отбележат 15 години брак, като едно от най-стабилните и известни семейства в спортния свят.

