Роджър Федерер е едно от най-ярките имена в съвременния тенис. Макар да се оттегли от спорта преди 3 години, той все още е еталон за стил, класа и спортсменство. Славната му кариера завършва с впечатляващите 20 титли от Големия Шлем, от които 8 на Уимбълдън, 6 на Аустрелиън Оупън, 5 на US Open, както и единствената такава на Роланд Гарос. Задържа се 310 седмици като номер едно в света, което само по себе си е огромно постижение. По-забележително е как той постига всичко това – с характерната си грация на корта, спокойствие и уважение към играта и съперниците. Именно тази комбинация от талант и поведение го превръща не просто в шампион, а в една от най-обичаните фигури в историята на спорта.

Извън корта 44-годишният швейцарец намира щастието в лицето на своята колежка Мирка, с която имат 4 деца – две двойки близнаци. Историята на Роджър и Мирка е не просто романтична – тя е пример за партньорство, изградено върху доверие, подкрепа и общ път. От първата целувка на Олимпиадата до десетилетията на върха в световния тенис, двамата доказват, че зад всеки голям успех стои силна и стабилна връзка.

Роджър Федерер влезе в клуба на милиардерите - откъде идва богатството му

Любов, започнала преди славата

Роджър Федерер среща съпругата си Мирка много преди първата си титла от Големия шлем. Двамата се запознават през 2000 г. на Олимпийските игри в Сидни, където представляват Швейцария като тенисисти. По това време Мирка е на 21 години, а Роджър – едва на 18.

В интервю за The Guardian той си спомня с усмивка за първата им целувка:
Когато я целунах за първи път, тя каза: „Толкова си млад“. А аз отвърнах: „Е, почти съм на 18 и половина“. Знаете как човек се опитва да добави още половин година… А тя каза: „Добре, ти си бебе!““

Двамата прекарват две седмици заедно по време на Олимпиадата, а в последния ден се случва и първата им целувка.

Защо Роджър Федерер убеди съпругата си да се откаже от тениса преди 20 години

Голямото „да“ и близнаците

След девет години връзка Роджър и Мирка сключват брак през април 2009 г. в родния му град Базел. По думите на Федерер това е бил „красив пролетен ден и изключително радостен момент“, споделен с най-близките им хора. Само няколко месеца след сватбата двойката посреща първите си деца – близначките Шарлийн Рива и Майла Роуз. През 2014 г. семейството им се увеличава с още един чифт близнаци – синовете Лео и Лени.

Федерер не крие, че бащинството е променило живота му: „Да имаш деца и семейство прави всичко още по-ценно.“

Най-голямата му опора - Мирка

Мирка неизменно е до Федерер през цялата му кариера – както в трудните моменти, така и при най-големите му победи. Тя често присъства на мачовете му заедно с децата им. След триумфа си на Australian Open през 2017 г. той признава:

„Тя беше до мен, когато нямах нито една титла, и е тук и след толкова много победи.“

Когато обяви оттеглянето си през 2022 г., Федерер отдели специално място на съпругата си в своето послание. Той подчерта нейната подкрепа през годините – включително в най-напрегнатите моменти и по време на дългите пътувания. Бившият номер 1 в тениса често споделя, че именно Мирка му помага да остане здраво стъпил на земята, въпреки световната слава. Тя е неговата опора и човекът, който му напомня кое е наистина важно – семейството и близките.

Роджър Федерер и Линдзи Вон играят тенис на 3454 м височина в Алпите

Любов и извън светлината на прожекторите

Освен на голямата сцена, Роджър и Мирка изграждат силна връзка и далеч от прожекторите. Двамата обичат да пътуват заедно, да прекарват време със семейството си и да създават спомени с децата си по целия свят. През 2022 г. семейството се увеличава и с още един член – куче на име Уилоу, което бързо се превръща в любимец на всички.

Коя е Мирка – жената до Роджър Федерер?

Родена в Централна Словакия като Мирослава Вавринец, както е моминското ѝ име, жената до Федерер също е професионална тенисистка и участва на Олимпийските игри през 2000 г. Кариерата ѝ обаче приключва преждевременно заради травма в крака. Днес тя активно подкрепя благотворителните инициативи на Федерер. През 2020 г. двамата даряват над 1 милион долара за семейства в Швейцария, засегнати от пандемията. Чрез фондацията „Roger Federer“ те инвестират и в образованието на деца в Африка. Освен че са неразделни в личния си живот, двамата често се появяват заедно на престижни събития – от Седмицата на модата в Париж до Мет Гала в Ню Йорк.

През април тази година Мирка и Роджър ще отбележат 15 години брак, като едно от най-стабилните и известни семейства в спортния свят.

Кейт Мидълтън предизвика шампиона Роджър Федерер на корта на Уимбълдън (ВИДЕО)

