Сериалът "Вяра, Надежда, Любов" спечели сърцата на феновете с много емоционални отношения между героите и реалистични сцени. Освен доброто актьорско изпълнение обаче, тайната се крие и в други детайли - сценичният грим и прецизното му използване.

В сериала излязоха наяве много тайни от миналото, а на бял свят се появиха бебета, зачената при странни обстоятелства. Д-р Маргарита Луканова забременя, Катя роди и претърпя сериозни трудности, майка на близнаци стана и Биляна, Диана също стана майка, осиновявайки Белослава. Сюжетната линия и действието са непредвидими. И точно това е едно от нещата, които правят този сериал толкова интересен. Ще има ли втори сезон? Всички сме в очакване!

Снимка: Лилия Йотова

Как са заснети сцените с раждането на Катя във "Вяра, Надежда, Любов"?

Като има раждане, неизменно има и кръв. В киното и телевизията „кръвта“ е цяла наука – специален вид грим, създаден така, че да изглежда реалистично под камера, да е безопасен за кожата и лесен за почистване.

Снимка: Лилия Йотова

В класическото кино „кръвта“ често е била смес от шоколадов сироп и червена боя – особено в черно-белите филми. Днес се използват специални формули за различни камери – например по-тъмна за дневна светлина и по-ярка за нощни сцени. Едни от най-добре познатите брандове за такива продукти са Kryolan, Mehron, Ben Nye, Maqpro и др.

За снимките на раждането на Катя е използвана кръвна паста - продукт, който е в арсенала на професионалните кино гримьори. Специфичното за него е, че се използва, когато героите имат дълбоки рани, споделя ни Симона Недева, професионален гримьор. Като консистенция тази "кръв" за киното е по-гъста от нормалното. Може да се каже, че дори е с леко желирана текстура. За да изглежда реалистично в кадър, кръвта за раждане трябва да се задържа по кожата, да не се разтича прекалено бързо и да може да се нанася на големи площи. Не трябва да лепне или да изсъхва бързо.

Снимка: Лилия Йотова

Продуктите за кино кръв, използвани специално при сцени на раждания, имат много по‑строги изисквания от стандартната SFX кръв. Причината е проста - те влизат в контакт с големи участъци кожа, лигавици, понякога очи, а често и с новородени актьори (бебета‑статисти). Да, има и такива! Когато бебето трябва да е покрито с такава "кръв", тя е с още по‑щадяща формула - 100% ядлива, без аромат, без оцветители, които могат да оцветят кожата, стерилна и тествана за чувствителна кожа. За раждания се използват Mouth Blood или Edible Blood формули.

Снимка: Лилия Йотова

Кръвта, която се използва за сцени с раждане е:

по‑тъмна

по‑кафеникава

по‑плътна

по‑матова

Защо има разлики? Реалната кръв при раждане е смесена с околоплодни води, тъкани и секрети, затова не е ярко червена като при рани или екшън сцени.

Как се нанася "кръв" в киното?

За целта се използват специални инструменти и техники. Избират се най-подходящите в зависимост от вида на раната и окървавяването. Малко хора се замислят в реалния живот как точно изглежда кръвта им. Но когато си в киното и трябва да я пресъздадеш възможно най-реалистично, детайлите са важни.

С четка, гъба, спринцовка или спрей, когато трябва да се направят капки, пръски или потоци .

. При сериозни рани се комбинира с латекс, восък или силиконови протези .

. За сцени с раждания се използва топла, стерилна, хранителна кръв, често на базата на глицерин и хранителни оцветители, за да изглежда свежа и безопасна при контакт с кожа и лигавици.

Снимка: Лилия Йотова

Как се премахва "кръв"?

Кино кръвта за раждания обикновено съдържа вода, глицерин (за плътност и блясък), хранителни оцветители (като за сладкарство), ксантанова гума или друг хранителен сгъстител, понякога малко количество растително масло за по‑реалистичен „мокър“ ефект. За безопасност те никога не съдържат алкохол, латекс, синтетични пигменти, парфюми или консерванти, които могат да раздразнят кожата.

Повечето формули са водоразтворими и могат спокойно да се измият с топла вода и сапун. При силиконови или мазни бази се използва дегримьор или мицеларна вода. Ако кръвта е нанесена по дрехите, се премахва с кислороден препарат или студена вода преди пране.

Снимка: Лилия Йотова

Безопасна ли е кръвта в киното?

В киното никога не се използва истинска кръв. Професионалните продукти са дерматологично тествани и без токсични пигменти.

При сцените с бременни актриси или новородени, като ражданията в сериала "Вяра, Надежда, Любов" се използва стерилен, хипоалергенен продукт „кръв“. Често той е на основата на глицерин, вода и хранителни оцветители, за да няма риск от алергии.

Снимка: Лилия Йотова

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