Борис Кръстев, който е част от новия български сериал „Вяра, надежда, любов“, е сред младите актьори в сериала, които се отличават с автентичност и индивидуално присъствие. Той изпълнява ролята на д-р Атанас Дерменджиев, акушер-гинеколог, син на Лидия (Неве Бозукова) и Никола Дерменджиеви (Роберт Янакиев). Във филма той е привлекателен мъж, който печели добре. Живее в сянката на баща си, който е авторитет в болницата. Атанас искрено мрази Богдан (Антъни Пенев), заради таланта му и защото е любимец на баща му.

Един открит, честен и забавен разговор с Борис Кръстев в подкаста "Mалки разговори" на Ladyzone.bg.

Какво се случва в новите епизоди на сериала?

Епизодът на „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ в петък (8.05) връща зрителите в София от 1970 г. – там, където всичко започва… и всичко се разпада! Миналото проговаря: една любов, три съдби и тайна, която не бива да излиза наяве. Епизодът в петък вечер – напълно различен, ще разкрие ключови моменти от миналото на героите. Пътуване назад във времето – в София през 1970 г., забранена любов и поредица от избори, които поставят началото на събития с дълги сенки, стигащи до настоящето. В центъра е Кремена – майката на Марго, изправена пред най-тежкия удар, а на ръката ѝ една привидно обикновена гривна със сини мъниста ще се превърне в мълчалив свидетел на съдбовни решения и тяхната цена – нишката, която свързва разпилените парчета на една история.

"Невероятен шанс, отгоре даден, е ролята ми в този сериал!"

Когато хората срещат Борис Кръстев на улицата, често се обръщат към него с името му от ролята - Дерменджиев.

"Засега съм имал много позитивни срещи. Не съм влизал в дълъг диалог, но хората се радват, топло приемат сериала, личи си, че го гледат и се вълнуват. Хвалят ме и ми става мило от това. Но и усещам, че се чудят като героя ли съм си в живота. В очите им виждам лек въпрос - "Аз ще ви поздравя, но вие такъв ли сте в живота?"

Снимка: Евгений Милов

Когато влизаш в роля, й се отдаваш напълно.Точно това правило следва и Борис Кръстев, за да изгради напълно автентичен образ.

"Нямам право да имам задръжки – аз съм актьор. Разказвам друга история и тя би била интересна само когато е истинска."

В сериала д-р Дерменджиев е опозиция на д-р Кацаров. И двамата са акушер-гинеколози, но приликите свършват до тук. В истинския живот обаче двамата актьори са изключително близки, признават, че си партнират за снимките чудесно и много се забавляват. Кой всъщност е лошият - вижте във видеото.

Борис Кръстев е син на актьора Малин Кръстев. Майка му също е актриса. Как се живее в такова семейство – какво му дава и какво му взима?

"И двамата имат дипломи за лъжци! И аз вече имам!"

Не крие чие дете е, но намира темата за скучна и дори пошла.

"Независимо какво направиш, има хора, които ще кажат – е то е ясно защо спечели. Не мога да посветя живота си на това да доказвам защо съм спечелил определена роля. В един момент ми стана скучно да чета и коментарите. Тази тема не я намирам за интересна, но обожавам родитeлите си и мога да говоря за тях с часове. И те гледат сериала, доволни са от мен, от сериала. Не са идвали да ми кажат нещо мъдро – ето тук така направи, там - иначе. Гледат сериала с добри очи, като подкрепа за мен и знаят, че това ми е важно."

Дали когато е бил дете, е можел да ги излъже. Знаете - онези малки, невинни детски лъжи - изядох си попарата, когато си я дал на кучето; или не ме изпитваха, когато всъщност имаш двойка. Все пак актьорите знаят много техники и сигурно е трудно да ги излъжеш. Ще те хванат веднага.

"С времето стана по-лесно да ги лъжа, но с времето все повече нямаше смисъл. Понякога е било успешно, понякога са се правили, че ми вярват. Имах доста двойки по биология. Химия, физика, предметите, свързани с лекарската професия, не ми вървяха."

Родителите му дори не искали той да става актьор. Каква е причината - гледайте във видеото.

А сериалът продължава да ни изненадва с интересно развитие на сюжета. Историята не просто се връща назад – тя се врязва в настоящето. А в него, няколко месеца по-късно, Лидия води своята битка за място и влияние, Диана търси равновесие между личното и професионалното, Красимира се опитва да задържи разпада около себе си, а Зоя затъва все по-дълбоко в мрежа от тайни. Междувременно нишките от миналото неусетно се преплитат със съдбите на Светла, Марго и Катя – връзки, които засега остават в сянка, но носят отговори, способни да преобърнат всичко.

Още подкасти с актьорите от сериала гледайте тук.