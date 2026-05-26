Докато много модели и инфлуенсъри пропагандират естествена визия и здравословно тегло, оказва се, има и такива, които са готови буквално да докарат себе си до изтощение в името на това да изглеждат като „перфектната кукла“.

Те са вманиачени по тенденцията „дубайска красота“ - ултратънка талия, огромен бюст и безкрайни пластични операции. В името на външността много момичета, особено от Русия, са готови почти да спрат да се хранят, да приемат едновременно няколко препарата за отслабване и безкрайно да се променят чрез хирурзи.

„Ако изглеждаш като всички, животът става скучен“

Една от най-обсъжданите „героини“ на новата тенденция е 21-годишната Валентина, която в последните месеци живее в Дубай. При ръст 176 сантиметра, тя тежи едва 37 килограма – но въпреки това смята външния си вид за почти идеален.

Валентина става особено известно след интервю с пластичния хирург Дмитрий Мелников. Пред него тя честно признава, че винаги е мечтала да изглежда необичайно и да се отличава. „Винаги съм искала да не приличам на другите. Защото ако изглеждаш като всички, животът става скучен. Няма онова внимание, което искам да получавам.“

По думите на Валентина желанието ѝ за кардинална промяна на външността до голяма степен е свързано с тийнейджърски комплекси. Тя си спомня, че в училище почти не е получавала внимание от момчетата, а по-късно решава напълно да се „преработи“. „Когато пораснах, бях категорична: сега вече всички трябва да ме забелязват“, казва тя.

Десетки пластични операции – и желание за още

През последните години Валентина е направила десетки пластични операции. Само през последната година - 5. Наскоро е била в Москва за повторна ринопластика и популярната процедура „лисичи очи“. Но не смята да спира, защото бюстът ѝ все още не я удовлетворява.

Първоначално хирургът ѝ поставя импланти с обем 350 мл, но това ѝ се струва недостатъчно. По-късно размерът е увеличен до 600, но и това ѝ изглежда малко, затова следващата цел са импланти почти от един литър.

Самият Дмитрий Мелников отбелязва, че подобни интервенции могат да доведат до множество рискове и резултатът ще изглежда максимално екстремен, особено на фона на теглото на пациентката. Но това не смущава Валентина. Напротив, тя е убедена, че именно този образ днес привлича най-много мъжко внимание.

Диети и хапчета за отслабване

Сегашното си тегло Валентина не е постигнала само с диети. Тя разказва, че приема два препарата за потискане на апетита, подобни по действие на популярния „Оземпик“, както и антидепресанти. Заради това и почти не изпитва глад.

Все пак признава, че понякога се чувства слаба и разбира, че теглото ѝ е твърде ниско. И планира леко да напълнее - максимум до 42 килограма. Но не по здравословни причини. „Причината са мъжете – те казват, че това вече е прекалено. Тогава това се превръща в проблем и за мен“, обяснява тя.

Най-големият страх

Валентина не се страхува от състоянието на организма си. Много повече я тревожи загубата на вниманието от околните: „Важно ми е мъжете да ми се възхищават. От това получавам енергия.“

Също така момичето уверява, че почти не среща критика в реалния живот, а негативът според нея идва единствено от „бедни мъже“ в коментарите в социалните мрежи.

Още един детайл, който особено шокира потребителите в мрежата, е отношението на Валентина към бъдещето. Тя открито казва, че не мечтае за семейство и деца, а дългият живот изобщо не го счита за задължителна цел. За нея сега много по-важни са външността, вниманието и ефектът, който създава върху околните.

Реакциите в социалните мрежи

Историята на момичето бързо предизвика бурна реакция в интернет. Много потребители признават, че видеото изглежда по-скоро плашещо, отколкото вдъхновяващо. В него се показва проблем не само с екстремна слабост, но и с психологическа зависимост от външността и мъжкото внимание.

Някои си припомнят, че подобна мода вече е съществувала в началото на 2000-те години - тогава момичетата масово се стремят към болезнена слабост, а пластичната хирургия се възприема като задължителна част от „идеалната визия“. Сега тенденцията се е върнала, но в още по-радикална форма - с препарати за отслабване, пълен отказ от храна и безкрайна надпревара за изкуствена красота.

Колко опасно може да бъде отслабването с хапчета и твърде ниското тегло - вижте във видеото какво споделят специалистите:

