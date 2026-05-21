За броени дни бангаранга се превърна от просто дума в настроение, естетика и начин на живот. И официално превзе ежедневието на българите - вече е навсякъде: по улиците, в кафенетата, в социалните мрежи. И дори върху ноктите.

Бангаранга маникюрът е новият неочакван хит. Цветове, които „не си пасват“, 3D декорации, пламъци, леопардови принтове и пълен визуален хаос - всичко това, събрано в сет нокти, който крещи: „шум“, „хаос“, „безредици“ и „див купон“. Каквото е и значението на бангаранга!

И, както се оказва, колкото по-абсурдно изглежда, толкова е по-бангаранга.

Ето свежи идеи как да си направим бангаранга маникюр – според специалистите, които представят в социалните мрежи своите интерпретации по темата.

Най-буквалната

Уникалната рокля, с която DARA се появи на тюркоазения килим на „Евровизия“, бе съчетание от черно и актуалния цвят „мока мус“. Този тип маникюр буквално пресъздава темата.

Остър и абсолютно безкомпромисен

Ако бангаранга беше маникюр, шеще да е шумен, остър и абсолютно безкомпромисен. Черен хром ефект, яркорозови пламъци и тотална енергия на макс.

На петна

Една любопитна комбинация от бели и кафяви точки – хаотично „разхвърляни“ върху ноктите.

С надпис „DARA” и „Bangaranga”

За най-върлите фенове! Преобладават розовите оттенъци, преплетени с черни мотиви и надписи с името на изпълнителката и хитовата ѝ песен.

С много апликации – за силен блясък

Плътна бяла основа, обсипана с множество декоративни камъчета.

Режим „бангаранга“ - включен

Няма как да става дума за „нещо изчистено“. Отново камъни и перли – трябва да е крещящо и хаотично.

Нокти с характер

Когато ноктите говорят сами по себе си и носят настроение, стил и характер.



