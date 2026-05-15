DARA винаги успява да ни впечатли освен с гласа си и невероятна енергия, която носи, и с визиите, които избира. Избрахме десет от най-зашеметяващите визии на младата певица, която се класира за финала на "Евровизия". Тя за пореден път ще бъде и един от треньорите в „Гласът на България“.

1. Грим като за червен... не, тюркоазен килим

Визията на DARA на тюркоазения килим на "Евровизия" е достойна за наградите Грами. Гримът на DARA e направен от Раула Димитрау. Гъркинята е официален гримьор на "Евровизия". Има собствен бранд за козметика - Cheri Up Cosmetics, a продуктовата линия включва фондьотени, моливи за очи, очна линия, червила, цветни гланцове и др. Погледът е абсолютният акцент във визията на DARA. Тя залага на драматична черна очна линия с издължен „cat eye“ ефект, комбинирана с обемни мигли.

Певицата облече рокля на дизайнера Виктор Гарбешков, която препраща към българските традиции с кукерите. За разлика от истинските кукерски костюми обаче, роклята й не е изработена от животински кожи, а от синтетични, веган варианти.

2. Горска фея

Във видеоклипа на песента си „Змия“ един от образите, в който се превъплъщава DARA, е на горска фея.

С нежни сенки в розови тонове, певицата сякаш е излязла от приказка. Веждите й са оцветени в розово, което допринася още повече за ефекта. Маникюрът на DARA за клипа също е на горска тематика.

3. Като богиня

„За теб ще съм богиня“ както пее DARA в песента си „Богиня“ определено отговаря на дефиницията за този грим. Нежен и същевременно ефирен – бежово и бяло се преливат, а очната линия, която й е запазена марка, допълва екзотичния й поглед. DARA наистина е като богиня!

4. В есенни тонове

Певицата харесва лятото и често провокира феновете си със страхотни тоалети. Но когато е на есенна вълна, изглежда различно. Бляскави сенки в есенни бежови тонове, дълга очна линия и маникюр в цвят бордо.

5. Перлите не са само за шията

Екстравагантността не е чужда на DARA. А ние приветстваме с радост колко разчупена е тя в своите визии и тайничко си мечтаем да имаме нейната смелост в модните избори. Певицата доказва, че перлите не са бижута само за врата, ръцете или ушите.

Тя показва как те могат да паснат перфектно и на очите или по-точно над очите. Дебела черна очна линия с перли над клепачите – феноменална комбинация. А перленият маникюр, който е много актуален тази година, е перфектният завършек.

6. Фестивален грим

DARA умее да се превъплъщава в най-различни образи. Не мислим, че има роля и визия, която да я затруднят. За един от музикалните фестивали, които се провеждат в България, певицата е избрала да бъде орхидея. Бялата спирала е в контраст с грима в жълто и цикламено.

7. В духа на Коледа

Празниците са чудесен повод да изберем по-бляскава визия. Не че DARA се нуждае от причина, за да ни покаже зашеметяваща визия. Но нейната интерпретация на коледен грим определено впечатлява.

Цветовете, които певицата е избрала, са традиционните за празника – червено и бяло. Но очната е линия е допълнена от втора такава над сенките. А подчертаните й мигли наподобяват очите на кукла.

8. Разчупена очна линия

Певицата има екзотично излъчване, а формата на очите й – леко дръпнати, винаги приковават вниманието. Очната линия се е превърнала в грим-почерка на DARA. Толкова да й приляга, а знаем, че за жалост не на всеки отива. Но и самата DARA знае как да подчертае очите си с очната линия.

„Обичам да си играя с очни линии и нервите си - любимо хоби“, признава под поста певицата.

9. Сияние

Една от най-любимите ни визии определено е тази, в която има блясък, съчетан с очна линия. Премреженият поглед на DARA допълва перфектно тази визия. Издължената очна линия внася доза загадъчност. Бляскавите сенки определено са акцентът тук, затова червило в по-неутрални тонове като бежовите, е точният завършек.

10. Огън жена

Не мислим, че има цвят, който да не отива на певицата. Но, ако трябва да посочим, кои й отиват най-много, оранжевото и червеното определено ще са в селекцията. Затваряме композиционната рамка със зашеметяващите визии на певицата с тази от финала на "Гласът на България".

Дара е огън жена и го е доказала, а грим в цветовете на тази стихия й приляга превъзходно. Оранжеви сенки с брокат, кафяво червило, което да подчертае устните и черна очна линия.

Певицата никога не изневеря на стила си и винаги е смела във външния си вид. Тепърва предстои да видим с какви нови визии ще ни изненада в „Гласът на България“.

DARA отново ще бъде част от журито на "България търси талант". А финалът на "Евровизия" е на 16 май от 22 часа по БНТ.