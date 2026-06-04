Хейли Тери, майка на три малки деца и любител на приключенията сред природата, се превърна в истинска сензация в социалните мрежи. С близо милион последователи в Инстаграм и TikTok тя редовно споделя кадри от семейните си походи, къмпингувания и велопреходи, независимо от времето навън.

Въпреки че много хора се възхищават на активния начин на живот на семейството ѝ, не липсват и критики. Най-често потребителите поставят под въпрос решението ѝ да извежда малките си деца на походи при студено време.

„Предполагам, че тези хора просто не прекарват много време навън и ми е жал за тях“, казва Тери пред PEOPLE. „Превърнахме се в общество, което иска всичко да бъде лесно и удобно. Забравяме колко е важно да правим трудни неща.“

Любов към природата още от детството

Хейли е израснала в Лас Вегас, но голяма част от детството ѝ преминава сред природата. Семейните ваканции били къмпинги, а свободните дни от училище често прекарвала на преходи с майка си.

През декември 2019 г. се ражда първото ѝ дете – синът й Кърк. Само три седмици по-късно съпругът ѝ е изпратен на военна мисия в чужбина, а малко след това пандемията от COVID-19 променя живота на милиони хора по света.

Снимка: Инстаграм

„Обожавах да бъда майка, но не исках просто да стоя вкъщи и да чакам следващото време за сън на бебето“, спомня си тя.

Тогава майка ѝ предлага да започне да излиза на разходки и походи с бебето. Първоначално идеята ѝ се струва абсурдна, но след няколко месеца решава да опита. Когато Кърк е на около пет месеца, тя го поставя в бебешка раница и го взема на първия му поход.

„Беше невероятно усещане за свобода. Просто продължих да го правя отново и отново“, разказва Тери.

Критиките не я притесняват

Днес, шест години по-късно, семейството вече има три деца и продължава да прекарва голяма част от свободното си време сред природата. Под публикациите ѝ обаче често се появяват критични коментари от хора, които смятат, че излагането на деца на студ, вятър и дъжд е опасно.

Според Тери обаче именно тези преживявания помагат на децата да изградят устойчивост и самоувереност.

„Децата ми са много по-издръжливи, защото не се страхуват да бъдат навън при различни условия“, казва тя.

Тя допълва, че последователите ѝ виждат само малка част от реалността. Зад всеки поход стои сериозна подготовка, а понякога преходите приключват по-рано, ако децата се изморят.

„В по-голямата част от времето обаче те просто си прекарват страхотно“, споделя майката.

Снимка: Инстаграм

Как подготвя децата си за безопасни приключения

Въпреки увереността си, Тери подчертава, че никога не подценява безопасността. В раницата си винаги носи

достатъчно вода

аптечка

аварийни одеяла

и допълнителна екипировка за извънредни ситуации



Тя следи децата да бъдат облечени на слоеве и съобразно метеорологичните условия. Освен това винаги уведомява съпруга си какъв ще бъде маршрутът им и кога планира да се приберат, особено когато е сама с децата.

Подготовката обаче не се ограничава само до деня на прехода. В началото на всеки сезон Тери провежда своеобразни уроци за децата си относно дивите животни, които могат да срещнат по пътеките, и правилата за безопасно поведение сред природата.

Снимка: Инстаграм

Съветите ѝ към родителите

Според нея всеки родител може да започне да извежда децата си сред природата, стига да го прави постепенно. Тери препоръчва първите преходи да бъдат кратки – около един или два часа, като с времето продължителността постепенно се увеличава.

„Важно е хората да помнят, че не всеки поход ще протече според очакванията им“, казва тя. „Първият може да бъде труден. Може да забравите нещо, да ви стане прекалено студено или прекалено горещо и да решите, че това не е за вас.“

Според нея обаче природата учи на адаптивност и търпение не само децата, но и възрастните: „Природата не се съобразява с нас. Тя е такава, каквато е. Просто трябва да се научим да приемаме предизвикателствата и да продължаваме напред“.

Снимка: Инстаграм

https://ladyzone.bg/za-doma/semeistvo/cveti-kojato-kachi-musala-s-bebe-na-44-dni-zhivotat-ne-spira-s-pojavata-na-deca-snimki.html

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