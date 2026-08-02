Август ще предложи не само летни нощи, изпълнени с падащи звезди, но и две от най-впечатляващите небесни явления през годината - пълно слънчево затъмнение на 12 август и частично лунно затъмнение на 28 август. За астрономите това са редки моменти, в които Земята, Луната и Слънцето застават в почти идеална линия. За астролозите – начало и край на важен цикъл, който насочва вниманието към нови възможности, решения и лични промени.

Пълното слънчево затъмнение

На 12 август 2026 г. Луната ще премине между Земята и Слънцето и ще предизвика пълно слънчево затъмнение, което ще се наблюдава в пълната му фаза от части на Гренландия, Исландия, Северна Испания и Атлантическия океан.

В България явлението ще бъде частично. Луната ще закрие само малка част от слънчевия диск, но въпреки това събитието ще бъде видимо при ясно време в късните вечерни часове.

Как безопасно да наблюдавате слънчевото затъмнение и повече за него, четете тук:

Частичното лунно затъмнение

Само две седмици по-късно - на 28 август, ще настъпи частично лунно затъмнение. То се случва, когато Земята застане между Слънцето и Луната и хвърли сянката си върху естествения ни спътник.

За разлика от слънчевото затъмнение, лунното може да се наблюдава напълно безопасно с просто око. Не са необходими специални очила или защитни средства. Бинокъл или малък телескоп единствено ще направят детайлите по-ясни.

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От България явлението ще бъде видимо в ранните сутрешни часове, ако атмосферните условия позволяват.

Защо затъмненията са толкова специални в астрологията?

В астрологията затъмненията се смятат за едни от най-силните периоди през годината. Те бележат така наречения „сезон на затъмненията“, който обикновено продължава около месец и се свързва с повратни моменти, важни решения и промени, които често се развиват в следващите няколко месеца.

Според астрологичните тълкувания:

Слънчевото затъмнение символизира ново начало, нови цели и възможности за развитие. Лунното затъмнение е свързано с приключване на определен етап, освобождаване от стари модели и емоционално изчистване.

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Какво означават затъмненията през август 2026 г.?

Първото затъмнение е в знака Лъв - зодия, свързвана със самоувереността, творчеството, лидерството и желанието човек да покаже истинската си същност. Астролозите смятат, че това е подходящ момент за ново начало, свързано с личните цели, кариерата или изявата пред света.

Второто затъмнение е в Риби - знакът на интуицията, емоциите и духовността. То символично насочва вниманието към теми като прошката, освобождаването от натрупани страхове и приключването на ситуации, които вече не носят развитие.

Кои зодии може да усетят периода по-силно?

Най-осезаемо влияние от слънчевото затъмнение могат да почувстват представителите на Лъв, Водолей, Телец и Скорпион, докато лунното затъмнение вероятно ще бъде по-значимо за Риби, Дева, Близнаци и Стрелец.

Това обаче не означава непременно драматични събития - често става дума за промяна в начина на мислене, нова посока или постепенно затваряне на важна житейска глава.