Легендарният непалски алпинист Нирмал Пурджа е загинал при лавината на връх Броуд Пик в Пакистан след дни в неизвестност, съобщават от компанията му Elite Exped.

„Невъзможното е просто дума, която хората използват твърде лесно“

Това не е просто мотивационна фраза. Това е философията, по която живееше Нирмал Пурджа, по-известен по света като Нимсдай – човекът, когото мнозина определяха като най-влиятелния алпинист на 21 век. Когато през 2019 г. той обявява, че възнамерява да изкачи всичките 14 върха на планетата над 8000 м само за седем месеца, почти никой не му вярва. По онова време световният рекорд е седем години, десет месеца и шест дни. Нимсдай не просто подобрява това постижение. Той го унищожава. Изкачва всичките 14 осемхилядника само за 6 месеца и 6 дни – постижение, което променя представите за човешките възможности. Неслучайно това е причина милиони хора по света да го възприемат не просто като велик алпинист, а като символ на човешкия дух.

През годините Нирмал Пурджа продължава да организира експедиции чрез собствената си компания Elite Exped, изнася лекции по света и работи по инициативи за безопасност в Хималаите. Той остава една от най-разпознаваемите фигури в съвременния алпинизъм.

В края на юли 2026 г. името му отново попадна в световните новини заради инцидент на Броуд Пик в Пакистан, където обаче намира своя фатален край.

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Детството: „Израснахме с много малко, но никога не се чувствахме бедни“

Нирмал Пурджа е роден на 25 юли 1983 г. в област Мягди в Непал. Произхожда от етническата група магар – една от общностите, дала едни от най-прочутите войници в историята на британската армия. Баща му е гурка. Тримата му по-големи братя също стават гурки. Така още от малък Нирмал израства с усещането, че дисциплината, честта и служенето на другите са естествена част от живота. По-късно той си спомня: „Не израснахме с много пари. Но никога не чувствах, че сме бедни. Имахме семейство, имахме ценности и имахме мечти.“

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Да станеш гурка – почти невъзможна задача

В Непал хиляди млади мъже мечтаят да бъдат приети в легендарната Бригада на гурките към британската армия. Само шепа успяват. Конкуренцията е огромна. Нирмал също преминава през тежкия подбор. Успява. Тогава е едва на осемнадесет години. По-късно казва: „Баща ми и братята ми вече бяха гурки. Виждах как службата ги е променила като хора и исках да бъда като тях.“

Снимка: Facebook

Следващата крачка – елитните специални части

Повечето войници биха били удовлетворени да останат гурки. Не и Нимсдай. След години служба той поставя нова цел. Да стане част от Special Boat Service (SBS) – морските специални сили на Великобритания, смятани за едно от най-елитните подразделения в света. Подборът е легендарно тежък. Физически. Психически.

Мнозина отпадат още през първите дни. Нирмал успява. Става първият гурка, приет в SBS – историческо постижение. Именно там, както сам признава, научава най-важния урок в живота си: „Най-важното, което научих в специалните части, е процесът на вземане на решения и отказът да се предаваш. Нужно е специално мислене. Аз го наричам позитивно мислене.“

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Планините се появяват сравнително късно

Парадоксално е, че човекът, който по-късно ще стане символ на съвременния алпинизъм, не започва да катери като дете. За разлика от повечето велики алпинисти, Нимсдай влиза сериозно в планините чак след военната си кариера. Това прави успехите му още по-впечатляващи. Само няколко години по-късно вече поставя световни рекорди.

Човекът, който заложи всичко

Когато решава да осъществи Project Possible, никой не иска да го финансира. Спонсорите отказват. Повечето хора му казват, че е луд. Нимсдай не се отказва. Залага собственото си бъдеще. Презалага дома си. Използва спестяванията си. Взема заем. Дори семейството му поема огромен риск. По-късно признава: „Когато казах на хората какво искам да направя, те ми се смяха. Казаха ми, че е невъзможно. Затова нарекох проекта „Project Possible“.

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Най-важният човек зад успеха

Нимсдай никога не крие, че без съпругата си Сучи Пурджа вероятно нямаше да постигне това. Двамата са женени от 2006 г. Тя остава далеч от публичността, но стои зад почти всяко негово голямо решение. Публично потвърдено е също, че имат дъщеря – Химани Пурджа. Един от най-искрените му цитати е посветен именно на нея: „Най-трудната част беше финансирането, а съпругата ми ме подкрепи напълно – когато напуснах работата си и дори когато ипотекирахме дома си за проекта. Щастливец съм, че имам толкова любящ партньор.“

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Рекордите, които пренаписаха историята

Днес името на Нимсдай се свързва с десетки рекорди, но няколко от тях променят историята на алпинизма. През 2019 г. изкачва всички 14 върха над 8000 метра само за 6 месеца и 6 дни – нещо, смятано дотогава за невъзможно. Той поставя и рекорд за най-бързо последователно изкачване на Еверест, Лхоце и Макалу – трите осемхилядника покорява за по-малко от 48 часа. През 2021 г. става част от екипа, осъществил първото зимно изкачване на К2 – последния непокорен през зимата осемхилядник. Това е момент, който мнозина определят като едно от най-значимите събития в историята на алпинизма. За него рекордите никога не са били най-важното. В интервютата си Нимсдай почти не говори за медали или статистика. Той вярва, че рекордите са само следствие. Истинската победа е над собствените ограничения: „Исках да покажа, че всичко е възможно, ако вложиш сърцето и ума си. Нямах дори един процент съмнение, че ще успея.“ И още една негова мисъл, която прекрасно обобщава характера му: „Да се откажеш не е в кръвта ми.“

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Животът зад рекордите – любовта, философията, книгите, филмите и човекът, който променя алпинизма

„Не искам хората да ме помнят като човек, който е поставил рекорд. Искам да ме помнят като човек, който е показал на другите, че могат да мечтаят по-смело“ - това изречение вероятно описва най-добре Нирмал Пурджа. Защото зад рекордите, снимките от Еверест и лавините стои човек, който рядко говори за собствената си слава. Вместо това почти всяко негово интервю е за психическата сила, дисциплината, уважението към природата и хората около него.

„Всичко започва в главата“

Ако човек прочете десетки интервюта на Нимсдай, ще забележи една тема, която се повтаря постоянно. Не физическата подготовка. Не техниката. Не екипировката. А начинът на мислене. Според него именно психиката е това, което отличава добрия алпинист от великия: „Тялото се отказва много по-късно, отколкото умът.“ В книгата си „Beyond Possible“ той многократно описва как по време на експедициите хората често губят битката още преди да са направили следващата крачка. Той вярва, че страхът не трябва да бъде победен.Той трябва да бъде разбран: „Страхът е полезен. Паниката е опасна.“

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Никога не обвинява другите

Една от особеностите на Нимсдай е начинът, по който говори за неуспехите. Почти никога няма да го чуете да обвинява времето. Планината. Екипа. Организаторите. Според него лидерът първо търси вината в себе си. Това е философия, която пренася от годините си в британските специални части: „Ако си лидер, поемаш отговорността. Ако нещо се обърка, започваш със себе си.“

Планината никога не е враг

Докато някои алпинисти използват думи като „покоряване“, Нимсдай избягва подобни определения. За него никой никога не побеждава планината. Тя просто ти позволява да преминеш. Или не. В интервю за National Geographic той казва, че хората често подценяват природата: „Планината винаги е по-силна от нас. Ние сме само гости.“

Снимка: Getty Images

Най-голямото му наследство може би не е рекордът

Вероятно най-известната снимка в кариерата му не показва как стои на връх. Това е фотографията от Еверест, на която стотици алпинисти чакат на опашка към върха. Именно той я заснема през 2019 г. Кадърът обикаля целия свят. Показва опасното пренаселване на най-високата планина на Земята. Самият Нимсдай по-късно казва, че снимката не е направена, за да шокира хората. А за да започне разговор за безопасността в Хималаите.

Снимка: bTV

Спасителят

По-малко известен факт е, че Нирмал Пурджа има репутация не само на велик катерач. Но и на човек, който рискува живота си, за да спасява други. Една от най-известните истории е тази на индийската алпинистка Анурадха Мехта, която изпада в тежко състояние на Анапурна. Вместо да продължи към върха, Нимсдай организира сложна спасителна операция. Същото прави и при други експедиции. Няколко пъти прекъсва собствените си планове, за да помогне на непознати. Той винаги казва едно и също: „Никой връх не струва повече от човешки живот.“

Снимка: Getty Images

За шерпите

Една от най-големите каузи на Нимсдай е признанието към непалските шерпи. Според него светът прекалено дълго е подценявал тяхната роля. След Project Possible той многократно заявява, че успехът му принадлежи не само на него. А на целия непалски екип: „Без шерпите съвременният алпинизъм просто не би съществувал.“ Именно затова в документалния филм „14 Peaks: Nothing Is Impossible“ той поставя огромен акцент върху своите сънародници.

„Beyond Possible“ – книгата

През 2021 г. излиза автобиографията му „Beyond Possible: One Soldier, Fourteen Peaks – My Life in the Death Zone“. Това не е просто разказ за рекордите. Книгата говори за страха. За лидерството. За провалите. За бедността. За това как човек може да промени живота си, ако спре да приема ограниченията за даденост. Книгата се превръща в международен бестселър и е преведена на множество езици.

Снимка: Getty Images

Филмът, който вдъхнови милиони

Същата година Netflix пуска документалния филм „14 Peaks: Nothing Is Impossible“. Лентата проследява Project Possible почти ден по ден. Филмът получава изключително високи оценки както от зрителите, така и от критиците. Но най-силното в него не са върховете. А отношението на Нимсдай към хората. Когато някой от екипа се чувства зле, той винаги остава последен. Когато някой губи увереност, първи го окуражава. Не случайно мнозина определят филма като история не за алпинизъм, а за лидерство.

Семейството

Въпреки световната си популярност Нирмал Пурджа пази личния си живот изключително дискретен. Известно е, че е женен за Сучи Пурджа, която е негов дългогодишен партньор и най-голяма подкрепа още от времето, когато той напуска армията и решава да се посвети на алпинизма. През последните години двамата станаха родители на дъщеря – Химани, за която Нимсдай понякога публикува снимки в социалните мрежи, но без да допуска семейството му да се превърне в част от публичния спектакъл. В интервю той признава: „Семейството ми е причината да се връщам жив.“

Какво казват за него другите

След рекорда му мнозина първоначално реагират скептично. Но с времето и най-големите имена в алпинизма признават, че Нимсдай е променил спорта. Легендарният Райнхолд Меснер, първият човек, изкачил всички осемхилядници без допълнителен кислород, определя постижението му като „изключително“, макар да подчертава, че стиловете в алпинизма са различни. За Нимсдай подобни сравнения никога не са били важни: „Не се състезавам с никого. Единственият човек, когото трябва да победя, съм аз самият.

Българската следа: човекът, който помогна на Силвия Аздреева да влезе в историята

За българите името на Нирмал Пурджа има и специално значение. Именно той е бил ръководителят на експедициите, с които българската алпинистка Силвия Аздреева постига едни от най-големите успехи в историята на родния алпинизъм. През май 2022 г. Аздреева става втората българка, изкачила Еверест, а само около 27 часа по-късно стъпва и на Лхоце – четвъртия по височина връх на Земята.

Така тя става първата българка, покорила Лхоце, и първата българка, изкачила двата осемхилядника в рамките на една експедиция. И двете изкачвания са осъществени с екипа на Нимсдай и неговата компания Elite Exped. Сътрудничеството им продължава и година по-късно. През юли 2023 г. Силвия Аздреева покорява К2 (8611 м) – планината, смятана от мнозина за най-трудния и опасен осемхилядник в света. Отново тя е част от експедиция, организирана от Нирмал Пурджа. С този успех Аздреева става първата българка, изкачила К2, и записва името си в историята на българския алпинизъм.

Нимсдай неведнъж е подчертавал, че за него успехът на една експедиция не се измерва само с броя покорени върхове, а и с това всички участници да се приберат живи и здрави. Именно този подход – съчетание от прецизна организация, силен екип и готовност за трудни решения – превръща компанията му в една от най-търсените сред алпинистите, мечтаещи за най-високите върхове на планетата. За Силвия Аздреева работата с Нимсдай се оказва ключова стъпка към най-големите ѝ постижения, а за българския алпинизъм името на непалския рекордьор вече е неразривно свързано с едни от най-знаковите му успехи през последните години.

Снимка: bTV

Отвъд възможното

„Невъзможното не съществува. То е мнение, не факт.“

„Мечтай толкова голямо, че хората да ти казват, че си луд.“

„Дисциплината побеждава мотивацията.“

„Когато вярваш истински в себе си, границите започват да изчезват.“

Това са само малка част от паметните мисли на Нимсдай. Може би именно заглавието на книгата му – „Beyond Possible“ („Отвъд възможното“) – е най-точното описание на живота на Нимсдай. Той не просто постави рекорди. Не просто изкачи най-високите върхове. Той промени начина, по който светът гледа на човешките възможности. От момче, израснало в скромно непалско семейство, до войник от елитните британски специални части, а след това до човека, който пренаписа историята на алпинизма – историята на Нирмал Пурджа остава вечно доказателство, че най-големите граници често не се намират в планината. Те са в съзнанието ни. И точно затова милиони хора по света ще го запомнят не просто като велик алпинист, а като човек, който им е дал смелост да повярват, че и техният собствен „Еверест“ може да бъде изкачен.