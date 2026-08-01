Модният дизайнер Ив Сен Лоран, който промени начина на обличане на жените, като сложи в гардероба им костюм с панталон и смокинг, днес щеше да навърши 90 години. В модния бизнес името му стои редом до легендарните Коко Шанел и Кристиан Диор.

Признат е за един от най-влиятелните стилисти в най-важния период от развитието на парижката мода. Ив Сен Лоран, чиято кариера продължава около четири десетилетия, обнови концепцията за висшата мода и създаде прет-а-порте. Той превърна панталона в елегантна и женствена дреха. Дизайнерът пренесе също в дамския гардероб дрехи, определяни като подходящи само за мъже – смокинги, сака с външни джобове, пише БТА.

Революция в модата

„Исках жените да имат същия основен гардероб като мъжете. Блейзър, панталони и костюм. Те са толкова функционални“, обяснява визията си дизайнерът пред изданието „Обзървър“ през 1977 г.

„Сен Лоран напълно промени модата на своето време. Всеки носи нещичко от Сен Лоран, без да го съзнава“, казва през 2011 г. Пиер Берже, съосновател и дългогодишен ръководител на модната къща на Ив Сен Лоран. Според него влиянието на дизайнера излиза далеч извън пределите на модата и е сравнимо само с това на Коко Шанел.

Единственото, за което Сен Лоран съжалява, е, че сините джинси не са негово творение. „Те притежават изразителност, скромност, сексапил и простота – всичко, което искам от дрехите си“, казва той, цитиран от Дойче веле.

Снимка: Getty Images

Ив Сен Лоран е роден на 1 август 1936 г. в алжирския град Оран. В ученическите си години е срамежлив и необщителен. Съучениците му не го приемат и той се отдава на изработката на облекла за хартиени кукли, като използва парчета от дрехите на майка си. Жената има изтънчен вкус, който наследява синът ѝ. По-късно той започва да шие рокли за майка си и сестрите си.

Снимка: Getty Images

През 1953 г. по време на посещение в Париж Сен Лоран показва рисунките си на издателя на сп. „Вог“, който го насърчава да се запише в училище за дизайнери и дори го представя на Кристиан Диор. Той веднага наема младежа, впечатлен от таланта му. След внезапната смърт на Кристиан Диор през 1957 г. Ив Сен Лоран, който е само на 21 години, го наследява и става главен дизайнер на модната къща.

Първото му самостоятелно модно дефиле е през 1958 г. Тогава Сен Лоран представя т.нар. „трапецовидна“ модна линия, която бързо се превръща в хит и той е обявен за „следващия Диор“, припомня АФП.

Модна империя

През 1961 г. основава собствена модна къща заедно с Пиер Берже, който управлява компанията. Ив Сен Лоран създава облеклата. Двамата, които освен в бизнеса са и партньори в живота, изграждат модна империя, а марката YSL се превръща в символ на френската елегантност.

През 1966 г. в колекцията си висша мода за сезон есен/зима Ив Сен Лоран включва черен смокинг, съчетан с бяла прозрачна риза с волани, припомня Дойче веле. Идеята на дизайнера дамите да носят смокинги като вечерна рокля е определяна като революционна по онова време, макар че жени вече са се появявали в определяни като мъжки облекла. Актрисите Марлене Дитрих и Грета Гарбо още през 30-те години на XX век дават подобен пример. Творението на Ив Сен Лоран обаче се отличава, тъй като е изцяло съобразено с извивките на женската фигура.

Снимка: Getty Images

„За една дама смокингът е незаменима дреха, защото става въпрос за стил, а не за мода. Тенденциите в модата идват и си отиват, но стилът е завинаги“, каза Ив Сен Лоран, цитиран от френски медии. Смокингът бързо се превръща в символ на еманципацията през 60-те години – актриси, певици и манекенки се появяват с тази дреха на публични събития.

Ив Сен Лоран, почитател на операта и на театъра, черпи идеи за моделите си и от изобразителното изкуство. Емблематична е и серията от рокли, която създава през 1965 г., вдъхновен от творбите на нидерландския художник Пит Мондриан. С нея дизайнерът поставя началото на нова тенденция за съчетаване на изкуството и висшата мода. За пролетно-лятната си колекция през 1988 г. Сен Лоран е вдъхновен от творчеството на Винсент ван Гог, Пабло Пикасо и Анри Матис.

Той е и сред първите дизайнери, които канят цветнокожи модели да дефилират с негови тоалети. Наоми Кембъл, Иман, Катуша Ниан и Далма Каладо са сред тези, които представят творения на Сен Лоран, припомня Дойче веле. „За първи път се появих на корица на „Вог“ благодарение на този човек“, разказва супермоделът Наоми Кембъл пред британския „Ченъл 4“. „Когато му казах: „Ив, няма да ме сложат на корица за френското издание на „Вог“..., той ми отговори: „Аз ще се погрижа за това“ – и наистина го направи“.

През 1983 г., на 47-годишна възраст, Ив Сен Лоран става първият моден дизайнер, на когото приживе е посветена ретроспективна изложба в Института за костюми към музея „Метрополитън“ в Ню Йорк.

Той обявява, че се оттегля от модата през януари 2002 г. Прощалното му дефиле в центъра „Жорж Помпиду“ в Париж е ретроспекция на неговата 40-годишна кариера.

Ив Сен Лоран обяснява тогава решението си да се оттегли отчасти с отвращението, което изпитва към индустрията, ръководена от търговски интереси, а не от артистични мотиви. „Живеем в свят на безредие и упадък, а аз вече не се чувствам част от него. Никога не съм бил по-самотен“, обяснява дизайнерът пред в. „Монд“, добавяйки, че борбата за красота и елегантност го е изтощила до краен предел.

През 2007 г. Сен Лоран е отличен за заслугите си с Ордена на Почетния легион, най-значимото френско отличие. Дизайнерът умира след тежко боледуване през юни 2008 г. в Париж.

През 2017 г. Пиер Берже открива два музея в памет на Ив Сен Лоран – в Париж и в Маракеш, където са показани хиляди творения и скици на дизайнера.