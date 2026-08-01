Дженифър Гарнър успя да привлече вниманието на фенове, след като бе забелязана с дъщеря си Вайълет Афлек в Лос Анджелис.

Дженифър Гарнър и най-голямата ѝ дъщеря Вайълет Афлек бяха заснети по време на непринуден обяд в Лос Анджелис. Майка и дъщеря впечатлиха с близките си отношения и поразителната си прилика, която отново предизвика интерес сред почитателите им.

Стилна и непринудена разходка, която събра всички погледи

54-годишната актриса избра лятна визия, съчетавайки червена блуза с флорален мотив, дънкова минипола и сандали. Плътно до нея бе 20-годишната Вайълет, облечена в ефирна дълга рокля с десен, спортни обувки и яркосиня чанта. Двете дами имат поразяваща прилика, която става все по-осезаема с порастването на Вайълет.

Снимка: Getty Images

Семейството е най-важно

Вайълет е най-голямото дете на Дженифър Гарнър и Бен Афлек. Бившата холивудска двойка има още две деца. Въпреки че се разделиха през 2015 г., а разводът им беше финализиран през 2018 г., двамата продължават да поддържат отлични отношения като родители и често са давани за пример за успешно съвместно родителство.

Снимка: Getty Images

По-рано тази година Дженифър Гарнър и Бен Афлек отново бяха забелязани заедно, когато придружиха дъщеря си до медицински център. Съвместната им поява още веднъж показа, че въпреки раздялата си двамата поставят децата си на първо място.

Дженифър Гарнър за предизвикателствата на майчинството

Наскоро актрисата сподели откровения за родителството, като призна, че никой родител не е съвършен.

По думите ѝ майчинството е процес, в който човек непрекъснато се учи и израства заедно с децата си. Тя смята, че е важно родителите да бъдат по-снизходителни към себе си и да приемат, че не съществува идеален баланс или безгрешен начин за отглеждане на деца.

Макар дълго време Дженифър Гарнър и Бен Афлек да пазеха децата си далеч от светлината на прожекторите, през последните години Вайълет постепенно започна да се появява по-често публично.