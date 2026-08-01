Гуинет Полтроу обикаля Европа и радва своите фенове, разкривайки детайли от вълнуващото си пътуване.

Носителката на „Оскар“ официално направи своя дебют в социалната платформа ТикТок с нестандартно, но интересно видео. Вместо традиционно представяне, актрисата засне динамично и изпълнено с чувство за хумор клипче на различни живописни места в Европа, които е посетила.

Пътешествие през няколко държави

Видеото отвежда зрителите на различни локации - от улиците на Париж и красиви кътчета в Италия до музеи и красиви планински пейзажи. По време на клипа Полтроу сменя различни визии и аксесоари, а на моменти говори на френски и италиански, което придава още по-артистичен характер на съдържанието.

Първи личен профил в платформата

Макар досега Гуинет Полтроу да е присъствала в ТикТок чрез видеа, публикувани от нейния лайфстайл бранд Goop, това е първата публикация в личния ѝ профил. По този начин актрисата официално се присъединява към платформата, която все повече известни личности използват.

Снимка: Getty Images

Нов продукт на Goop

Дебютът ѝ в ТикТок идва малко след като Goop разшири гамата си с нов унисекс душ гел – Black Pepper + Ginger Grounding Body Wash. Актрисата представи продукта чрез видео в Инстаграм, в което разказа за личната си грижа за кожата и обясни, че е искала ароматът да бъде едновременно свеж, успокояващ и подходящ както за жени, така и за мъже. По думите ѝ идеята за унисекс формулата е дошла и от съпруга ѝ, сценариста и продуцент Брад Фалчък, който е търсел душ гел, щадящ кожата.

Goop стартира през 2008 година като електронен бюлетин с препоръки за здравословен начин на живот. Днес компанията предлага козметика, продукти за дома, кухненска линия и редица други категории, превръщайки се в един от най-разпознаваемите лайфстайл брандове, свързвани с Гуинет Полтроу.